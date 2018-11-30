На Украине назвали исключительные случаи, в которых разрешат въезд мужчинам из РФ

Источник: AP 2018

«На данный момент могу говорить о тех иностранцах, в том числе россиянах, которые имеют дипломатический паспорт, дипломатический статус в Украине и являются обслуживающим персоналом транспортных средств, а также, если граждане имеют, к примеру, вид на временное или постоянное проживание в Украине. Или же это гуманитарный характер поездки, например, из-за смерти или болезни близких, то таким будут разрешать въехать в Украину», — сказал он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Демченко также рассказал, что за минувшие сутки на Украину не смогли попасть 75 граждан России.

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«За прошедшие сутки, если брать иностранцев, то 140 лиц не пропущено. Чуть менее половины из них это потенциальные незаконные мигранты, 75 — это граждане РФ», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, он сообщил, что иностранных граждан, особенно граждан России, при въезде на Украину будут проверять на наличие нарушений украинского законодательства, превышение лимита пребывания на Украине, «посещение оккупированных территорий и причастность к дестабилизационным мерам».

По его словам, мужчинам может быть больше уделено внимания со стороны пограничников, поскольку именно они больше подпадают «в группу риска».