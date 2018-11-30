ЕС намерен продлить санкции против России в декабре

Евросоюз в очередной раз продлит экономические санкции против России , срок действия которых истекает в конце января. Уверенность в этом выразил глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции в столице Аргентины, где с 30 ноября по 1 декабря проходит саммит G20.

Туск заговорил о санкциях против России, отвечая на вопрос журналистов о мерах ЕС в связи с ситуацией в Керченском проливе, которая, по его словам, «чрезвычайно беспокоит» сообщество.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Срок действия очередного пакета санкций (экономических) истекает 31 января 2019 года.