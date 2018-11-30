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16:55 (мск), источник: Известия

ЕС решил выделить Украине полмиллиарда евро

Еврокомиссия (ЕК) одобрила выделение Украине пакета макрофинансовой помощи на сумму около €500 млн. Об этом 30 ноября сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу ЕК.

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Источник: Reuters

Таким образом, Украина с 2014 года получила €3,3 млрд помощи, которую предоставил Евросоюз.

В середине ноября премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Украина рассчитывает получить новый кредит от МВФ до конца 2018 года. Условием, при котором Киев получит деньги до января, было утверждение бюджета на 2019 год.

24 ноября украинские СМИ сообщили, что размер первого транша для Украины от Международного валютного фонда (МВФ) составит $1,5 млрд. Также по данным издания, размер второго и третьего транша составит $1,2 млрд.

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