ЕС решил выделить Украине полмиллиарда евро
Еврокомиссия (ЕК) одобрила выделение Украине пакета макрофинансовой помощи на сумму около €500 млн. Об этом 30 ноября сообщает Reuters со ссылкой на
Еврокомиссия (ЕК) одобрила выделение Украине пакета макрофинансовой помощи на сумму около €500 млн. Об этом 30 ноября сообщает Reuters со ссылкой на
Таким образом, Украина с 2014 года получила €3,3 млрд помощи, которую предоставил Евросоюз.
В середине ноября
24 ноября украинские СМИ сообщили, что размер первого транша для Украины от Международного валютного фонда (МВФ) составит $1,5 млрд. Также по данным издания, размер второго и третьего транша составит $1,2 млрд.