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17:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Американские журналисты случайно нарекли президентом России Владимира Трампа

Журналисты американского издания The Wall Street Journal перепутали фамилию президента России, назвав его Владимиром Трампом. Об этом сообщает The Hill.

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Источник: AP 2018

Ошибка появилась в материале Trump Canceling Planned Meeting With Russia’s Putin Over Ukraine Situation («Трамп отменил запланированную встречу с Путиным из-за ситуации на Украине»), который был опубликован 29 ноября на сайте издания. Многие пользователи сети быстро отреагировали на неправильную фамилию президента России: они посмеялись над ошибкой журналистов.

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«Это лучшая вещь, которую я видел за весь день. Спасибо вам», — написал один из читателей газеты. «Только не нужно ничего менять, спасибо», — пошутил второй. Нашлись и сторонники теории заговора, которые были уверены, что ошибка была сделана преднамеренно.

Вскоре журналисты The Wall Street Journal исправили ошибку и принесли извинения читателям.

«Президентом России является Владимир Путин. Из-за ошибки при редактировании мы неправильно идентифицировали господина Путина в более ранней версии этой статьи», — заявили в редакции.

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