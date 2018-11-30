Американские журналисты случайно нарекли президентом России Владимира Трампа
Журналисты американского издания The Wall Street Journal перепутали фамилию президента России, назвав его Владимиром Трампом. Об этом сообщает The Hill.
Журналисты американского издания The Wall Street Journal перепутали фамилию президента России, назвав его Владимиром Трампом. Об этом сообщает The Hill.
Ошибка появилась в материале Trump Canceling Planned Meeting With Russia’s Putin Over Ukraine Situation («Трамп отменил запланированную встречу с Путиным
«Это лучшая вещь, которую я видел за весь день. Спасибо вам», — написал один из читателей газеты. «Только не нужно ничего менять, спасибо», — пошутил второй. Нашлись и сторонники теории заговора, которые были уверены, что ошибка была сделана преднамеренно.
Вскоре журналисты The Wall Street Journal исправили ошибку и принесли извинения читателям.
«Президентом России является Владимир Путин.