«Большая семерка» приняла заявление по инциденту в Керченском проливе

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Министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также верховный представитель ЕС выразили крайнюю обеспокоенность действиями России в районе Керченского пролива, что «опасно усилило напряженность».

«Мы призываем к сдержанности, должному уважению к международному праву и предотвращению любой дальнейшей эскалации ситуации», — говорится в заявлении.

Кроме того, министры призвали Россию отпустить задержанные украинские корабли и моряков, а также «воздержаться от препятствования законному проходу через Керченский пролив».

Провокация в Черном море

Утром 25 ноября катера украинских ВМС «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» нарушили государственную границу России и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей.

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В результате российские пограничники задержали нарушителей, применив оружие. Трое украинских моряков получили ранения. Всего на борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ, которые, по данным ФСБ, координировали провокации. Всех их арестовали по делу о нарушении государственной границы.

Киевские власти обвинили Россию в агрессии и ввели военное положение в десяти областях. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе заранее спланированной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом глава государства подчеркнул, что пограничники выполняли свой долг по защите государственной границы России.

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