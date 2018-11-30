Лавров об отмене встречи Путина и Трампа: насильно мил не будешь

Как передает телеканал «Россия 24», об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в кулуарах саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе.
Он подчеркнул, что отмена двусторонней встречи не будет способствовать решению весьма важных международных проблем, но «насильно мил не будешь».
Глава МИД России считает, что на решение Трампа повлияли русофобы в виде Украины и ее спонсоров, и в данной ситуации Москва будет ждать другого случая для двусторонней встречи.
Как сообщил РИА Новости представитель американской администрации беседы «на ногах» в рамках саммита G20 между Трампом и Путиным не планируется.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что лидеры РФ и США могут пересечься на полях «Большой двадцатки» на «ногах», несмотря на отмену формальной встречи.
29 ноября Трамп в Twitter оповестил международную общественность о том, что отменяет встречу с Путиным в Буэнос-Айресе из-за инцидента в Керченском проливе и будет готов к двусторонним переговорам, как только ситуация нормализуется.
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