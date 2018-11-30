«Это решение застало Кремль врасплох»

В четверг президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была пройти 1 декабря в рамках саммита G20. Господин Трамп пояснил, что причиной стал российско-украинский конфликт в Керченском проливе. Что об этом пишут зарубежные СМИ — в подборке «Ъ».

Отмена встречи в последний момент подчеркнула, насколько напряженными стали российско-американские отношения, несмотря на синхронные усилия президента подружиться — в то время как Кремль все больше заявляет о себе за рубежом, Вашингтон погружен в расследование о связях окружения господина Трампа с Москвой.

Сессия в Буэнос-Айресе, которая была назначена на субботу на полях саммита G20, стала лишь второй отмененной встречей между американскими с одной стороной и российскими и советскими высшими лидерами с другой — после того, как американский разведывательный самолет U-2 был сбит над российской территорией в 1960 году. Второй раз был в 2013 году, когда президент Барак Обама отменил свой визит в Москву в знак протеста против решения господина Путина дать убежище Эдварду Сноудену.

Politico (Арлингтон, штат Виргиния, США)

В последнее время на Трампа все сильнее давили, чтобы он занял твердую позицию в отношении России, которая открыла огонь по украинским судам в прибрежных с Крымом водах и взяла в плен их экипаж. О решении отменить встречу стало известно в тот же день, когда бывший адвокат Трампа Майкл Коэн признал вину в даче ложных показаний Конгрессу, в том числе по вопросу об обсуждении с Трампом проекта, связанного со строительством недвижимости в России во время президентской кампании 2016 года. Трамп заявил репортерам, что Коэн говорит неправду, чтобы смягчить себе наказание. Пресс-секретарь Белого дома не предоставила оперативный ответ на вопрос о том, связаны ли показания Коэна с решением об отмене встречи (с президентом РФ.— «Ъ»).

The USA Today (Маклин, штат Виргиния, США)

Хотя ранее Трамп намекал, что может отменить встречу один на один с Путиным, многие ждали, что он все-таки пойдет на нее. Примерно за 48 минут до сообщения в Twitter, Трамп заявил журналистам, что он, «вероятно», встретится с Путиным и сказал, что верит в том, что «сейчас хорошее время для встречи». Президент также сообщил, что намерен подробнее разобраться с инцидентом (в Керченском проливе.— «Ъ») во время полета.

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Теперь Трамп и Путин будут кружить друг вокруг друга на саммите G20, где от президента больше всего ждут, что он сосредоточится на торговых вопросах. Так же как во время их краткой встречи в Париже, где Путин предложил Трампу обменяться приветственными жестами, что привлекло внимание во всем мире, любой, даже самый малый обмен мнениями между двумя лидерами будет находиться под пристальным вниманием.

Владимир Путин уже сидел в самолете по пути на саммит G20 в Аргентине, когда Дональд Трамп отказался от встречи с ним. Президент США выбрал для этого свое любимое средство связи — Twitter.

В том, что Трамп считает, что он может вершить политику в Twitter, нет ничего нового. Но то, что он таким способом отказывается от встречи, которую в течение многих месяцев ждал Путин, и обосновывает это эскалацией ситуации на море в Крыму — едва ли может понравиться Кремлю. В последний раз такое было в 2013 году, когда тогдашний президент США Барак Обама внезапно отменил свою встречу с Путиным после того, как Россия предоставила убежище Эдварду Сноудену.

Теперь же Трамп бесцеремонно обошелся с российским лидером, отменив встречу в последнюю минуту. В Москве еще есть надежды на то, что какие-то отношения с президентом США могут быть выстроены. Даже если российско-американские отношения находятся на низшей точке. Они еще ухудшились с момента вступления Трампа в должность, так как президента США активно критикуют в его собственной стране за его симпатии к Москве…

В последние дни было много спекуляций, состоится ли запланированная в рамках G20 встреча президентов России и США. Теперь же Трамп отменил встречу. Из-за действий Москвы в украинском конфликте…

Кремль прокомментировал отмену встречи довольно насмешливо… Отмена встречи Трампом существенно умерила надежды на то, что во время встречи G20 с помощью антикризисной дипломатии удастся смягчить конфликт между Россией и Украиной.

Президент Трамп неожиданно отменил встречу с президентом Путиным, заложив основу для того, чтобы нынешний саммит G20 стал за последние годы одним из самых холодных по своей атмосфере, в то время как мировые лидеры попытаются решить на нем вопросы кризиса на Украине, поддержки Саудовской Аравии и угрозы глобальной торговой войны.

Господин Трамп сначала не был настроен осуждать недавнюю агрессию России в отношении Украины, и незадолго до посадки в самолет и вылета в Буэнос-Айрес он заявил, что встретится на саммите с президентом России. Но когда самолет поднялся в воздух, он вдруг передумал. Это решение, похоже, застало Кремль врасплох.

Эти переговоры в кулуарах саммита G20 в Буэнос-Айресе стали бы первой официальной встречей двух лидеров после июльского саммита в Хельсинки. Отмена встречи перечеркнет все попытки ослабить напряженность, в то время как США грозят Москве новыми санкциями и господин Трамп намерен выйти из договора РСМД.