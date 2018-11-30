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18:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Порошенко передал Путину «две плохие новости»

Президент Украины Петр Порошенко в интервью британскому телеканалу Sky News передал своему российскому коллеге Владимиру Путину две плохие новости. Слова главы государства приводит пресс-служба Порошенко.

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Источник: Reuters

«Первая: российский президент никогда не будет решать, кто будет президентом Украины. Это решение примет украинский народ», — указал Порошенко, затронув тему грядущих выборов главы государства, запланированных на 31 марта.

Украинский лидер подчеркнул, что полностью доверяет народу, а отмены или переноса выборов президента в связи с введенным в ряде регионов военным положением ждать не стоит.

Вторая [плохая новость]: если из-за закона о военном положении мы отменим выборы, в данной ситуации выигрывает только один человек. Знаете, кто это? Это Путин.
Петр Порошенко
президент Украины
Новость
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Очередные выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. Действующий глава государства Петр Порошенко имеет право баллотироваться на второй срок. Однако, согласно результатам опроса, проведенного Институтом социальных технологий «Социополис» и опубликованного 22 ноября, нынешний президент занимает лишь третью строчку в рейтинге возможных кандидатов — его готовы поддержать 6,2 процента от общего числа опрошенных. Лидером рейтинга стала Юлия Тимошенко, свой голос за нее готовы отдать 14,7 процента респондентов. Между Тимошенко и Порошенко в рейтинге симпатий украинцев расположился шоумен Владимир Зеленский (9,4 процента).

Справка
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Чем это грозит России и украинцам?

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