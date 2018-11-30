Путин и Трамп не поприветствовали друг друга на G20
Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU — Российский лидер тепло поздоровался с наследным принцем Саудовской Аравии, который оказался его соседом на пленарном заседании саммита.
Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU — Российский лидер тепло поздоровался с наследным принцем Саудовской Аравии, который оказался его соседом на пленарном заседании саммита.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед началом фотографирования лидеров G20 в
За церемонией фотографирования из
Путин поднялся на подиум для фотографирования раньше американского коллеги, Трамп прошел мимо него.
Затем главы государств «двадцатки» направились в зал первого пленарного заседания. Путин шел одним из первых, на отдалении от него — президент США. В зале «пленарки» Путин тепло поздоровался с наследным принцем Саудовской Аравии, кресло которого, согласно рассадке, находится рядом с креслом президента РФ. Затем российский лидер занялся лежащими перед ним бумагами. Трамп в это время перемещался по залу, общаясь то с одним, то с другим зарубежным руководителем.
Первое заседание, в котором будут принимать участие только главы государств G20, пройдет в формате ретрита — свободного обмена мнениями.
Согласно рассадке, на первом пленарном заседании G20 президенты России и США будут сидеть достаточно далеко друг от друга — между ними места отведены наследному принцу Саудовской Аравии, президентам ЮАР, Турции и британскому премьеру.
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