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19:31 (мск), источник: Интерфакс

Путин и Трамп не поприветствовали друг друга на G20

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU — Российский лидер тепло поздоровался с наследным принцем Саудовской Аравии, который оказался его соседом на пленарном заседании саммита.

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Источник: Reuters

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед началом фотографирования лидеров G20 в Буэнос-Айресе не поприветствовали друг друга.

За церемонией фотографирования из пресс-центра наблюдали десятки журналистов.

Путин поднялся на подиум для фотографирования раньше американского коллеги, Трамп прошел мимо него.

Затем главы государств «двадцатки» направились в зал первого пленарного заседания. Путин шел одним из первых, на отдалении от него — президент США. В зале «пленарки» Путин тепло поздоровался с наследным принцем Саудовской Аравии, кресло которого, согласно рассадке, находится рядом с креслом президента РФ. Затем российский лидер занялся лежащими перед ним бумагами. Трамп в это время перемещался по залу, общаясь то с одним, то с другим зарубежным руководителем.

Первое заседание, в котором будут принимать участие только главы государств G20, пройдет в формате ретрита — свободного обмена мнениями.

Согласно рассадке, на первом пленарном заседании G20 президенты России и США будут сидеть достаточно далеко друг от друга — между ними места отведены наследному принцу Саудовской Аравии, президентам ЮАР, Турции и британскому премьеру.

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