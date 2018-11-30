Путин и Макрон обсудили ситуацию в Керченском проливе и Сирии

«Естественно, есть еще, что нам обсудить и над чем совместно поработать. Я рад этой возможности — обсудить сегодня с вами по случаю саммита “двадцатки”. В частности, это касается ситуации в Сирии, мы видели, что после очень полезной встречи в Стамбуле ситуация изменилась. Это также касается ситуации на Украине, особенно с учетом событий последних нескольких дней», — сказал французский лидер в ходе двусторонней беседы с президентом России.