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21:35 (мск), источник: РИА Новости

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Керченском проливе и Сирии

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Керченском проливе и в Сирии.

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Источник: AFP 2018

«Естественно, есть еще, что нам обсудить и над чем совместно поработать. Я рад этой возможности — обсудить сегодня с вами по случаю саммита “двадцатки”. В частности, это касается ситуации в Сирии, мы видели, что после очень полезной встречи в Стамбуле ситуация изменилась. Это также касается ситуации на Украине, особенно с учетом событий последних нескольких дней», — сказал французский лидер в ходе двусторонней беседы с президентом России.

Макрон добавил, что хотел бы обсудить с Путиным выполнение минских соглашений, вопросы кибербезопасности, а также общий уровень архитектуры безопасности в Европе.

В свою очередь Путин тепло поприветствовал своего визави, еще раз вспомнив свой визит в Париж 11 ноября, когда он принял участие в мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Президент России также предложил французскому коллеге поговорить о развитии двусторонних отношений. «В прошлом году товарооборот вырос на 16,5% и в этом году такой же темп роста», — подчеркнул он.

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