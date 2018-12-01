Книга жены Обамы с критикой Трампа стала бестселлером в США

Источник: AP 2018

За первые 15 дней со старта продаж в этих двух странах было продано более 2 млн экземпляров из 3,4 млн изданных копий, пишет The Washington Post. Отмечается, что книга стала бестселлером. При этом экземпляров в твердом переплете было продано больше, чем какой-либо другой книги в 2018 году.

Мемуары жены Барака Обамы переведены на 31 язык и также продаются в Австралии, Великобритании, Франции, Германии и многих других странах. В книге супруга бывшего президента США рассказывает об отношениях с мужем, а также о том, за что она недолюбливает действующего американского лидера Дональда Трампа.