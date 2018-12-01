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01:57 (мск), источник: ТАСС

Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с Путиным

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него «очень хорошие отношения» с российским лидером Владимиром Путиным, а также выразил уверенность в том, что встреча глав двух государств состоится. Он рассказал об этом в опубликованном в пятницу интервью радиостанции «Голос Америки».

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Источник: AP 2018

«Я встречусь с ним [Путиным]. Я думаю, что у нас очень хорошие отношения. Я думаю, что у нас будут очень хорошие отношения с Россией, Китаем и всеми остальными», — отметил Трамп, отвечая на вопрос о встрече с российским лидером.

«Честно говоря, в свете того, что произошло с Украиной, с кораблями и моряками [украинских ВМС], [сейчас] просто не подходящее время для встречи», — сказал глава Белого дома. «Я встречусь с ним [Путиным] в надлежащее время», — подчеркнул Трамп.

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Как сообщили ранее журналисты из пресс-пула Белого дома, которые сопровождают главу государства в поездке в Аргентину, Трамп заявил, что не уверен в том, обменяется ли он любезностями с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе саммита G20.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что лидеры России и США на саммите «двадцатки» не общались, но поприветствовали друг друга. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что Путин и Трамп «поздоровались», но не уточнил, было ли это рукопожатие и в какой именно момент лидеры обменялись приветствием.

В ходе встречи на полях саммита G20 с премьером Японии Синдзо Абэ Трамп заявил, что надеется на урегулирование ситуации в Керченском проливе и скорую встречу с Путиным. Он подчеркнул при этом, что отказался от встречи с российским лидером исключительно из-за инцидента в Керченском проливе.

Отказ от встречи

Во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердили, что Трамп рассчитывает на двустороннюю встречу с Путиным на полях саммита G20. Однако в четверг Трамп в своем «Твиттере» написал, что принял решение отказаться от этой встречи в связи с недавним инцидентом в Керченском проливе. Этот шаг президента США по сути противоречил его собственным высказываниям, с которыми он выступил едва ли за час до публикации этой записи в «Твиттере». Президент США заявлял в беседе с журналистами, что двусторонняя встреча, скорее всего, состоится, что сейчас для нее «очень хорошее время».

25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения через территориальное море России при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело. Российская сторона назвала случившееся провокацией, власти Украины инициировали введение военного положения, а ЕС и НАТО призвали к деэскалации ситуации.

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