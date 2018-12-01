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01:41 (мск), источник: РИА Новости

Песков рассказал о письме Коэна в Кремль

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Экс-адвокат американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн действительно обращался в администрацию Кремля с вопросами о строительстве здания и просил организовать встречу с ее руководством, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Источник: РИА Новости

Им объяснили, что администрация президента не занимается строительством и пригласили на Петербургский форум, после чего те пропали, рассказал Песков.

Ранее газета Washington Post сообщала, что Коэн в январе 2016 года писал по электронной почте Пескову по строительству в Москве «Башни Трампа» — так часто называют небоскребы, которые строит компания американского президента. По данным газеты, Коэн просил помощи в организации проекта, но не получил ответа. В четверг Коэн дал признательные показания в суде, заявив, что лгал конгрессу о проекте Трампа с недвижимостью в России и на самом деле обсуждал его в ходе кампании.

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«Адрес моей электронной почты указан на интернет-сайте, и каждую неделю мы получаем десятки обращений и от предпринимателей, и от желающих принять участие в Питерском форуме, от желающих наладить какие-то связи, и просто от граждан», — сказал Песков журналистам.

Он подтвердил, что от Коэна поступали обращения.

«Они просили организовать встречу с тогдашним руководителем администрации (Сергеем) Ивановым или со мной (Песков с 2012 года занимает пост замглавы администрации). Им, действительно, позвонили и спросили, при чем здесь администрация президента, понимают ли они, куда обращаются. Они сказали, что хотят строить дом», — сказал Песков.

«Им ответили, что администрация президента строительством не занимается, и если они заинтересованы в инвестициях, то мы их рады будем видеть на Петербургском экономическом форуме», — продолжил он.

После приглашения посетить ПМЭФ «просители» пропали, добавил он.

Песков также показал журналистам несколько писем, которые поступали на его электронный адрес по этой теме. Что касается самих откровений Коэна, сказал Песков, то их должен комментировать священник.

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