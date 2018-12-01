Песков рассказал о письме Коэна в Кремль

Источник: РИА Новости

Им объяснили, что администрация президента не занимается строительством и пригласили на Петербургский форум, после чего те пропали, рассказал Песков.

Ранее газета Washington Post сообщала, что Коэн в январе 2016 года писал по электронной почте Пескову по строительству в Москве «Башни Трампа» — так часто называют небоскребы, которые строит компания американского президента. По данным газеты, Коэн просил помощи в организации проекта, но не получил ответа. В четверг Коэн дал признательные показания в суде, заявив, что лгал конгрессу о проекте Трампа с недвижимостью в России и на самом деле обсуждал его в ходе кампании.

«Адрес моей электронной почты указан на интернет-сайте, и каждую неделю мы получаем десятки обращений и от предпринимателей, и от желающих принять участие в Питерском форуме, от желающих наладить какие-то связи, и просто от граждан», — сказал Песков журналистам.

Он подтвердил, что от Коэна поступали обращения.

«Они просили организовать встречу с тогдашним руководителем администрации (Сергеем) Ивановым или со мной (Песков с 2012 года занимает пост замглавы администрации). Им, действительно, позвонили и спросили, при чем здесь администрация президента, понимают ли они, куда обращаются. Они сказали, что хотят строить дом», — сказал Песков.

«Им ответили, что администрация президента строительством не занимается, и если они заинтересованы в инвестициях, то мы их рады будем видеть на Петербургском экономическом форуме», — продолжил он.

После приглашения посетить ПМЭФ «просители» пропали, добавил он.