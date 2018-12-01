Соратница Меркель предложила закрыть порты ЕС и США для российских судов
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Генсек немецкого «Христианско-демократического союза» Аннегрет
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Генсек немецкого «Христианско-демократического союза» Аннегрет
По словам политика, западные страны должны будут дать четкий ответ, если выяснится, что «агрессия исходила от России».
«Одним из возможных ответов, например, может быть недопущение вхождения российских судов, приходящих из региона Азовского моря в европейские и американские порты, пока ситуация с Украиной не будет разрешена», цитирует
Утром 25 ноября корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили государственную границу России, зашли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов выполняли опасные маневры, не реагируя на требования пограничников.
Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к
Ранее Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией.
При этом президент подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.