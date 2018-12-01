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01:48 (мск), источник: РИА Новости

Соратница Меркель предложила закрыть порты ЕС и США для российских судов

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Генсек немецкого «Христианско-демократического союза» Аннегрет Крамп-Карренбауэр, комментируя инцидент с нарушением украинскими кораблями границы России, призвала Евросоюз и США обсудить возможность закрытия своих портов для российских судов из азовского региона, сообщает журнал Stern.

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Источник: Reuters

По словам политика, западные страны должны будут дать четкий ответ, если выяснится, что «агрессия исходила от России».

«Одним из возможных ответов, например, может быть недопущение вхождения российских судов, приходящих из региона Азовского моря в европейские и американские порты, пока ситуация с Украиной не будет разрешена», цитирует Крамп-Карренбауэр издание.

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Утром 25 ноября корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили государственную границу России, зашли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов выполняли опасные маневры, не реагируя на требования пограничников.

Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов под Крымским мостом. Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. Позже суд арестовал всех украинских военных на два месяца.

Ранее Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией.

При этом президент подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

Следите за развитием темы «Конфликт России с Украиной в Керченском проливе.»
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