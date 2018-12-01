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09:58 (мск), источник: РИА Новости

Путин кратко побеседовал с Меркель на G20

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин кратко побеседовал с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита G20 в Аргентине, передает корреспондент РИА Новости.

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Источник: РИА Новости

Лидеры провели беседу на церемонии фотографирования в театре «Колон» перед спектаклем для глав «большой двадцатки».

Меркель прибыла в Буэнос-Айрес с большим опозданием из-за поломки своего самолета и успела в пятницу приехать только к торжественному вечеру в театре.

Президент России уже успел встретиться с французским лидером Эммануэлем Макроном, а также провел трехстороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Кроме того, Путин выступил на встрече глав государств — участников БРИКС и кратко пообщался с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

​Саммит G20 в Буэнос-Айресе

Саммит «Большой двадцатки» стартовал в пятницу в Буэнос-Айресе с рабочего заседания глав государств. Открыл его президент Аргентины Маурисио Макри.

G20 — ведущий форум для обсуждения вопросов глобального экономического партнерства. Этот формат объединяет страны, на долю которых приходится около 85 процентов мирового ВВП.

Среди тем, которые обсудят лидеры крупнейших экономик мира в Буэнос-Айресе — торговля, цифровая экономика, климатические изменения, устойчивое развитие и гендерное равенство.

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