Путин кратко побеседовал с Меркель на G20

Лидеры провели беседу на церемонии фотографирования в театре «Колон» перед спектаклем для глав «большой двадцатки».
Меркель прибыла в
Президент России уже успел встретиться с французским лидером Эммануэлем Макроном, а также провел трехстороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и
Саммит «Большой двадцатки» стартовал в пятницу в
G20 — ведущий форум для обсуждения вопросов глобального экономического партнерства. Этот формат объединяет страны, на долю которых приходится около 85 процентов мирового ВВП.
Среди тем, которые обсудят лидеры крупнейших экономик мира в
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