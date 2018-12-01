Кремль заявил о росте напряженности из-за отмены встречи Путина и Трампа

Он подтвердил, что при встрече на саммите «большой двадцатки» Путин и Трамп поздоровались и пожали друг другу руки. «Они поздоровались, но вообще, это абсолютно неважно, я вам скажу. Это вторичные элементы, на которые совершенно, наверное, не стоит обращать внимания. Речь идёт о том, что нужно было встретиться президентам двух стран, потому что на повестке дня острые вопросы, обсуждение которых в интересах не только двух стран, но и Европы, Юго-Восточной Азии, всего мира», — сказал Песков (цитаты по «Интерфаксу»).