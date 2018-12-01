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02:07 (мск), источник: Ведомости

Кремль заявил о росте напряженности из-за отмены встречи Путина и Трампа

Отмена запланированных на саммите G20 переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа способствует росту напряженности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Источник: РИА "Новости"

Он подтвердил, что при встрече на саммите «большой двадцатки» Путин и Трамп поздоровались и пожали друг другу руки. «Они поздоровались, но вообще, это абсолютно неважно, я вам скажу. Это вторичные элементы, на которые совершенно, наверное, не стоит обращать внимания. Речь идёт о том, что нужно было встретиться президентам двух стран, потому что на повестке дня острые вопросы, обсуждение которых в интересах не только двух стран, но и Европы, Юго-Восточной Азии, всего мира», — сказал Песков (цитаты по «Интерфаксу»).

Чем больше эти вопросы не обсуждаются, «тем к большей напряжённости это приводит», подчеркнул представитель Кремля. Песков отметил, что «несмотря ни на что, президент Путин готов продолжить диалог».

«Согласованную встречу принял решение отложить президент Трамп. Мы достаточно терпеливая страна, мы, конечно, ждём, когда необходимые условия для следующего изменения решения президента созреют», — добавил Песков.

Планировалось, что на полях саммита G20 состоится полноформатная встреча Путина и Трампа, однако в четверг президент США заявил, что переговоры отменяются из-за инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе.

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