За дискриминацию инвалидов могут ввести уголовную ответственность

«Проработать вопрос о необходимости внесения в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на развитие гражданско-правовых механизмов защиты инвалидов от дискриминации, включая возможность возложения бремени доказывания факта отсутствия дискриминации инвалида на лицо, которое, по мнению инвалида, нарушило его права», — говорится в списке поручений, опубликованном на сайте правительства.