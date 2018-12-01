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04:12 (мск), источник: Коммерсантъ

За дискриминацию инвалидов могут ввести уголовную ответственность

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минюсту, Минтруду и Минэкономразвития России проработать вопрос целесообразности ужесточения наказания за дискриминацию инвалидов. Поручение было дано по итогам встречи с представителями общественных организаций.

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Источник: AP 2018

«Проработать вопрос о необходимости внесения в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на развитие гражданско-правовых механизмов защиты инвалидов от дискриминации, включая возможность возложения бремени доказывания факта отсутствия дискриминации инвалида на лицо, которое, по мнению инвалида, нарушило его права», — говорится в списке поручений, опубликованном на сайте правительства.

О результатах профильные ведомства должны будут отчитаться премьеру до 13 мая следующего года.

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