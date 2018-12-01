«На фоне Путина, Трамп — любитель»: что говорят в США о G20
В США эксперты оценили значение возможной встречи Путина и Трампа на G20.
В США эксперты оценили значение возможной встречи Путина и Трампа на G20.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп еще могут встретиться на саммите «Большой двадцатки», однако, если подобная встреча состоится, она будет короткой. При этом сейчас любые встречи двух президентов вряд ли принесут улучшение отношений России и США, уверены собеседники «Газеты.Ru» в Вашингтоне.
О том, что оба президента могут поговорить в формате «на ногах», сообщил
При встрече на открытии саммита G20 президенты даже не обменялись рукопожатиями, на что немедленно обратили свое внимание все мировые СМИ.
Запланированную на полях G20 встречу Трамп отменил буквально в последнюю минуту, а уже на следующий день он рассказал, что все еще хотел бы встретиться с Путиным.
Причиной для отмены полноценной встречи, на которых стороны планировали обсудить ряд двусторонних и мировых проблем, стал инцидент в Керченском проливе, когда украинские корабли, вошедшие в территориальные воды, были остановлены пограничниками России с применением оружия. Экипаж кораблей был задержан российскими войсками.
Трамп заявил, что недоволен ситуацией. По его словам, именно этот инцидент стал причиной отмены официальной встречи.
Председатель комитета нижней палаты США по международным делам Эд Ройс, назвал действия России «агрессивными» и выразил свою уверенность в том, что они были сделаны по приказу высшего российского руководства.
Об этом Ройс сказал во время встречи с российскими журналистами, среди которых был и корреспондент «Газеты.Ru». Конгрессмен говорил всего несколько минут, а его заявления крутились лишь вокруг нескольких тезисов.
Единственным выходом из ситуации он считает освобождение украинских моряков. «Если этого не произойдет, то это может привести к дополнительным санкциям», — заявил он.
Конгрессмен даже не стал прямо отвечать на вопрос «Газеты.Ru» о том, будут ли это обсуждать Трамп и Путин. Вместо этого он в очередной раз повторил мнение о том, что украинцы должны получить свободу.
Ройс не стал баллотироваться на новый срок и вскоре покинет конгресс. Однако пока он
В сегодняшней атмосфере
Профессор Школы внешнеполитической службы Американского университета, специалист по российской политике Кит Дарден считает, что российская сторона придает слишком большое значение встречам с президентом США, потому что не понимает американской политики.
Они думают так: у нас есть глава государства, у вас есть глава государства. Они встретятся и придут к
какому-тосоглашению. Но это просто так не работает!
По его словам, если Трамп заявит по итогам встречи
По словам Дардена, такие встречи полезны, когда президент обладает полной «легитимностью» в принятии внешнеполитических решений. А это возможно только в случае согласованности его действий с конгрессом. Трамп этим похвастать не может, а значит и его мнение по итогам переговоров с Путиным не сможет кардинально поколебать политику Штатов.
Американский эксперт считает, что встреча могла бы принести позитивные последствия, если бы Трамп поставил своей целью не допустить эскалации отношений между Украиной и Россией. Никто не заинтересован в военном положении на Украине. Президент США мог бы выступить переговорщиком для всех сторон.
«Но, честно говоря, я не думаю, что наш президент просто способен вести такие переговоры», — сетует Дарден.
Профессор Американского университета Джордан Тама идет еще дальше своего коллеги. По его мнению, даже окружение Трампа может не учитывать мнение президента при принятии решений. Эксперт считает, что реальная власть сосредоточена в руках советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, госсекретаря Майкла Помпео и министра обороны США Джеймса Мэттиса.
«У этих людей гораздо менее позитивное мнение о Путине, чем у Трампа», — считает Тама. По его словам, возможен сценарий, согласно которому Трамп выйдет со встречи и заявит о
«Он говорит, но политикой управляют они. И они могут не делать того, что он говорит», — довольно безапелляционно заявляет эксперт.
Стоит отметить, что подобным словам есть реальные подтверждения.
Бывший высокопоставленный дипломат США, пожелавший остаться анонимным, также довольно пессимистично оценивает перспективы встреч Путина и Трампа.
По его словам, сейчас внешней политике США не достает согласованности. По мнению собеседника «Газеты.Ru», даже если Трамп и попытается
Также он достаточно невысоко оценивает и способности Трампа на фоне Путина. «Путин знает, чего хочет. Он все знает о своем правительстве. На этом фоне Трамп просто любитель!», — заявляет бывший дипломат. По его словам, переговоры между президентами в Хельсинки были «катастрофичными». Это значит, что президент США не может проводить эффективно такие встречи один на один.
«Встреча госсекретаря Майкла Помпео и главы МИДа РФ Сергея Лаврова принесла бы больше пользы», — уверен собеседник «Газеты.Ru».