«На фоне Путина, Трамп — любитель»: что говорят в США о G20

Источник: AFP 2018

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп еще могут встретиться на саммите «Большой двадцатки», однако, если подобная встреча состоится, она будет короткой. При этом сейчас любые встречи двух президентов вряд ли принесут улучшение отношений России и США, уверены собеседники «Газеты.Ru» в Вашингтоне.

О том, что оба президента могут поговорить в формате «на ногах», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Однако Белый дом опроверг даже такой формат встречи. «Разговора на полях не планируется», — сказал американским СМИ представитель Белого дома.

При встрече на открытии саммита G20 президенты даже не обменялись рукопожатиями, на что немедленно обратили свое внимание все мировые СМИ.

Однако, как это часто бывает с Трампом, все может измениться в последнюю минуту — американский президент известен тем, что резко меняет решения.

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Запланированную на полях G20 встречу Трамп отменил буквально в последнюю минуту, а уже на следующий день он рассказал, что все еще хотел бы встретиться с Путиным.

Причиной для отмены полноценной встречи, на которых стороны планировали обсудить ряд двусторонних и мировых проблем, стал инцидент в Керченском проливе, когда украинские корабли, вошедшие в территориальные воды, были остановлены пограничниками России с применением оружия. Экипаж кораблей был задержан российскими войсками.

Трамп заявил, что недоволен ситуацией. По его словам, именно этот инцидент стал причиной отмены официальной встречи.

Инцидент в Керченском проливе серьезно повлиял на атмосферу в Вашингтоне.

Председатель комитета нижней палаты США по международным делам Эд Ройс, назвал действия России «агрессивными» и выразил свою уверенность в том, что они были сделаны по приказу высшего российского руководства.

Об этом Ройс сказал во время встречи с российскими журналистами, среди которых был и корреспондент «Газеты.Ru». Конгрессмен говорил всего несколько минут, а его заявления крутились лишь вокруг нескольких тезисов.

Единственным выходом из ситуации он считает освобождение украинских моряков. «Если этого не произойдет, то это может привести к дополнительным санкциям», — заявил он.

Ройс исходит из того, что США имеют право вмешиваться в подобные конфликты ради общемировой безопасности.

Конгрессмен даже не стал прямо отвечать на вопрос «Газеты.Ru» о том, будут ли это обсуждать Трамп и Путин. Вместо этого он в очередной раз повторил мнение о том, что украинцы должны получить свободу.

Ройс не стал баллотироваться на новый срок и вскоре покинет конгресс. Однако пока он по-прежнему является тем политиком, чье мнение в вопросах внешней политики США является весомым. Жена политика Мари Ройс недавно получила работу в Госдепартаменте США.

Трамп в поле не воин

В сегодняшней атмосфере каких-то больших перспектив от встречи Путина и Трампа не видят даже профильные эксперты. Во многом это связано с тем, что президент Трамп, по их мнению, не является политиком, который может единолично определять внешнеполитический курс США, независимо от позиции парламента.

Профессор Школы внешнеполитической службы Американского университета, специалист по российской политике Кит Дарден считает, что российская сторона придает слишком большое значение встречам с президентом США, потому что не понимает американской политики.

Они думают так: у нас есть глава государства, у вас есть глава государства. Они встретятся и придут к какому-то соглашению. Но это просто так не работает! Кит Дарден Профессор Школы внешнеполитической службы Американского университета, специалист по российской политике

По его словам, если Трамп заявит по итогам встречи что-то, с чем конгресс будет не согласен, они в переносном смысле «ударят его прямо в лицо».

По словам Дардена, такие встречи полезны, когда президент обладает полной «легитимностью» в принятии внешнеполитических решений. А это возможно только в случае согласованности его действий с конгрессом. Трамп этим похвастать не может, а значит и его мнение по итогам переговоров с Путиным не сможет кардинально поколебать политику Штатов.

Американский эксперт считает, что встреча могла бы принести позитивные последствия, если бы Трамп поставил своей целью не допустить эскалации отношений между Украиной и Россией. Никто не заинтересован в военном положении на Украине. Президент США мог бы выступить переговорщиком для всех сторон.

«Но, честно говоря, я не думаю, что наш президент просто способен вести такие переговоры», — сетует Дарден.

Профессор Американского университета Джордан Тама идет еще дальше своего коллеги. По его мнению, даже окружение Трампа может не учитывать мнение президента при принятии решений. Эксперт считает, что реальная власть сосредоточена в руках советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, госсекретаря Майкла Помпео и министра обороны США Джеймса Мэттиса.

«У этих людей гораздо менее позитивное мнение о Путине, чем у Трампа», — считает Тама. По его словам, возможен сценарий, согласно которому Трамп выйдет со встречи и заявит о каких-либо намерениях. Однако потом его окружение просто не станет выполнять его поручения.

«Он говорит, но политикой управляют они. И они могут не делать того, что он говорит», — довольно безапелляционно заявляет эксперт.

Стоит отметить, что подобным словам есть реальные подтверждения.

В сентябре в New York Times вышла статья анонимного высокопоставленного сотрудника администрации президента США с признанием, что он и его коллеги саботируют многие начинания Дональда Трампа.

Бывший высокопоставленный дипломат США, пожелавший остаться анонимным, также довольно пессимистично оценивает перспективы встреч Путина и Трампа.

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По его словам, сейчас внешней политике США не достает согласованности. По мнению собеседника «Газеты.Ru», даже если Трамп и попытается что-то сделать для налаживания отношений с Россией, это может встретить сильное сопротивление со стороны тех же демократов. «Они могут сказать: «Вот видите, он — марионетка Путина», — поясняет экс-чиновник.

Также он достаточно невысоко оценивает и способности Трампа на фоне Путина. «Путин знает, чего хочет. Он все знает о своем правительстве. На этом фоне Трамп просто любитель!», — заявляет бывший дипломат. По его словам, переговоры между президентами в Хельсинки были «катастрофичными». Это значит, что президент США не может проводить эффективно такие встречи один на один.