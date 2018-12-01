Путин встретился с Меркель за рабочим завтраком
Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU — Далее у Путина запланировано участие в двух заседаниях «двадцатки» и ряд встреч, в том числе с президентом Турции.
Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU — Далее у Путина запланировано участие в двух заседаниях «двадцатки» и ряд встреч, в том числе с президентом Турции.
Президент РФ Владимир Путин начал второй день пребывания в
Меркель приехала на встречу с Путиным в отель Alvear Palace, где остановился российский президент.
Путин тепло поприветствовал германскую коллегу, пригласил к столу и поинтересовался ее дальнейшими планами в рамках саммита G20.
Завтрак прошел без прессы.
С германской стороны среди участников завтрака были глава Федерального ведомства печати и информации
Накануне Путин уже коротко пообщался с Меркель на церемонии совместного фотографирования. Церемония прошла в минувшую пятницу в театре «Колон», где состоится торжественный концерт в честь открытия саммита «группы двадцати».
Путин и Меркель оказались рядом на церемонии, обменялись несколькими фразами.
Далее у Путина запланировано участие в двух заседаниях «двадцатки» и ряд рабочих встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Интенсивность контактов президентов РФ и Турции приобрела в последнее время беспрецедентный характер. Это будет уже восьмая встреча Путина и Эрдогана в текущем году, еще 18 раз они общались по телефону.
Кроме того, президент России побеседует в субботу на полях саммита G20 с наследным принцем Саудовской Аравии и премьером Японии.
Вечером начнется официальный визит Владимира Путина в Аргентину.
Саммит G20 проходит в