Путин встретился с Меркель за рабочим завтраком

Источник: AFP 2018

Президент РФ Владимир Путин начал второй день пребывания в Буэнос-Айресе с рабочего завтрака с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Меркель приехала на встречу с Путиным в отель Alvear Palace, где остановился российский президент.

Путин тепло поприветствовал германскую коллегу, пригласил к столу и поинтересовался ее дальнейшими планами в рамках саммита G20.

Завтрак прошел без прессы.

С российской стороны на завтраке присутствовали помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и шерпа России в Большой двадцатке Светлана Лукаш.

С германской стороны среди участников завтрака были глава Федерального ведомства печати и информации пресс-секретарь канцлера Стеффен Зайберт, советник Федерального канцлера по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер и глава департамента экономики и финансов и энергетической политики в ведомстве федерального канцлера, шерпа ФРГ в G20 Ларс-Хендрик Рёллер.

Накануне Путин уже коротко пообщался с Меркель на церемонии совместного фотографирования. Церемония прошла в минувшую пятницу в театре «Колон», где состоится торжественный концерт в честь открытия саммита «группы двадцати».

Путин и Меркель оказались рядом на церемонии, обменялись несколькими фразами.

Далее у Путина запланировано участие в двух заседаниях «двадцатки» и ряд рабочих встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Из-за отказа президента США провести отдельную встречу с российским лидером, у Путина появилась возможность более обстоятельно поговорить с турецким коллегой, в частности, по теме Сирии.

Интенсивность контактов президентов РФ и Турции приобрела в последнее время беспрецедентный характер. Это будет уже восьмая встреча Путина и Эрдогана в текущем году, еще 18 раз они общались по телефону.

Кроме того, президент России побеседует в субботу на полях саммита G20 с наследным принцем Саудовской Аравии и премьером Японии.

Вечером начнется официальный визит Владимира Путина в Аргентину.