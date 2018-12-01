Порошенко посчитал, что Украина обойдется без продления военного положения

«Оно вводится впервые в новейшей истории Украины и сроком лишь на 30 дней. Это время будет использовано для того, чтобы уменьшить угрозы нам, укрепить нашу оборону и способность защитить граждан Украины от удара врага… Я заявляю, что мы сможем ограничиться перечисленными мероприятиями, и его продолжение, я надеюсь, не будет нужно», — отметил он во время передачи госконцерном «Укроборонпром» военной техники разным военным частям в Киевской области в субботу.