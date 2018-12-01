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17:20 (мск), источник: Интерфакс

Порошенко посчитал, что Украина обойдется без продления военного положения

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU — Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что введение военного положения в десяти областях Украины — это превентивная мера, и выразил надежду, что его продления не потребуется.

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Источник: Reuters

«Оно вводится впервые в новейшей истории Украины и сроком лишь на 30 дней. Это время будет использовано для того, чтобы уменьшить угрозы нам, укрепить нашу оборону и способность защитить граждан Украины от удара врага… Я заявляю, что мы сможем ограничиться перечисленными мероприятиями, и его продолжение, я надеюсь, не будет нужно», — отметил он во время передачи госконцерном «Укроборонпром» военной техники разным военным частям в Киевской области в субботу.

26 ноября Верховная рада утвердила введение военного положения в ряде областей Украины, объявленное указом президента, сроком на 30 суток.

Поводом для введения в ряде областей страны военного положения стал инцидент в Керченском проливе.

Военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Херсонской, Донецкой и Запорожской областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Справка
Порошенко ввел военное положение

Чем это грозит России и украинцам?

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