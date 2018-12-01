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17:27 (мск), источник: Интерфакс

Порошенко заявил, что Россия разместила у границ Украины большую военную группировку

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU — По мнению украинского президента, Москва проверяет на прочность мировой порядок.

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Источник: Reuters

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия развернула вдоль украинских границ большое количество военнослужащих и техники.

По его утверждению, в целом вокруг Украины «развернута сейчас наземная группировка общей численностью более 80 тыс. военнослужащих, около 1400 артиллерийских и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2300 боевых бронированных машин, более 500 самолетов и 300 вертолетов». «В акваториях Черного, Азовского, Эгейского морей выполняют задания более 80 кораблей и восемь подводных лодок, в том числе и ударных — 23 корабля и шесть подводных лодок», — заявил П. Порошенко во время передачи госконцерном «Укроборонпром» военной техники разным частям ВСУ в субботу в Киевской области.

По его мнению, Россия проверяет на прочность мировой порядок: согласится ли мир на превращение Азовского и далее Черного морей в «российское озеро»?

Это колоссальная угроза, на которую мы вместе с союзниками ищем надлежащий политико-дипломатический ответ.
Петр Порошенко
президент Украины
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25 ноября недалеко от Керченского пролива в территориальных водах РФ российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. В связи с инцидентом в России возбуждено дело по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы). Были задержаны в общей сложности 24 украинских военных, из них трое ранены. Раненым оказали медпомощь. Все задержанные арестованы судом до 25 января 2019 года.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что инцидент в Керченском проливе — провокация киевских властей в преддверии президентских выборов на Украине.

В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными. В стране было введено военное положение сроком на 30 дней.

Справка
Порошенко ввел военное положение

Чем это грозит России и украинцам?

Следите за развитием темы «Конфликт России с Украиной в Керченском проливе.»
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