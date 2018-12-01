Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Рубль обрушит событие, которое затмит все санкции" - СМИ
5 дорог (не из России), по которым страшно ездить (фото)
Жена Никиты Михалкова показала красавицу-внучку (фото)
33-летний Роман Курцын поправился на 20 кг ради роли
Интерьер, который сложно повторить: квартира на Покровке
Эксперты о ситуации на Украине Как Россия должна реагировать на захват судов в Азовском море?
«Незамедлительный ответ на агрессию»: в РФ оценили решение Шойгу
Жириновский рассказал о будущей судьбе Порошенко
Ученые выделили пять типов алкоголиков
«Пошел вон, не буду принимать!»: врач отказала пациенту в приеме
Меркель чудом выжила во время полёта - подробности
Трамп сказал, почему не будет говорить с Путиным
Как изменилась звезда «Дикого ангела», сыгравшая "Бабочку"
Что подарить супругам на Новый год: 22 подарка
Небо под Дамаском полыхало: Сирийские ПВО отражали ракетную атаку
Трамп сказал, почему не будет говорить с Путиным
Тина Канделаки подарила сыну жилье за 100 миллионов рублей
Где живут рекордсмены по долгам за ЖКХ?
Фоторепортажи
8Конфликт в Керченском проливе
22Северокорейская угроза
19:28 (мск), источник: РИА Новости

США вышли на контакт с Кремлем после несостоявшейся встречи Путина и Трампа

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Представители Белого дома вышли на контакт с администрацией Кремля после несостоявшейся встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Предложено с обеих сторон продолжить контакты, в том числе с самим Болтоном.
Юрий Ушаков
помощник российского лидера

На уточняющий вопрос о том, с чьей стороны исходила инициатива, Ушаков ответил: «От американцев».

При этом он затруднился предположить, когда можно будет говорить о подготовке к встрече лидеров.

«Мы выразили сожаление, что не удалось обстоятельно поговорить… Посмотрим, как дальше будут строиться планы», — отметил помощник президента.

Отмененная встреча

Президент России Владимир Путин должен был встретиться со своим американским коллегой «на полях» саммита «Большой двадцатки» в Аргентине. Предполагалось, что лидеры обсудят двустороннюю проблематику, в том числе как вывести российско-американские отношения из тупика. Однако накануне саммита Трамп отменил встречу из-за инцидента в Керченском проливе, где российские пограничники задержали три украинских военных корабля, нарушивших государственную границу.

Американские СМИ, со своей стороны, предположили, что причиной отмены встречи могло быть расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. Он ведет разбирательство по предполагаемым связям Трампа с Россией, наличие которых опровергают как в Кремле, так и в Белом доме.

Какого-либо другого неформального общения между Путиным и Трампом также не планируется. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин и Трамп кратко поприветствовали друг друга на саммите, но возможности пообщаться у них не было.

Читайте также:

 Неожиданный эффект: Украина все же сумела нанести удар по Азовскому морю
'Трамп прячется от Путина, а Меркель издевается над Порошенко'
Опасное место: в Керченском проливе столкнулись корабли
8 мифов о ВИЧ: оральный секс, комары и «очищение девственницей»
ФСИН прокомментировала новое видео о «шикарной жизни» Цеповяза
Путин выразил соболезнования по поводу смерти Буша-старшего
Фигуристка Боброва: Против Медведевой те, кто болеют за Загитову
Ученые назвали новую угрозу из космоса
Спорт
Дерби Лондона, Ливерпуля и «Реал Мадрид» против «Валенсии» Рассказываем о главных европейских матчах на выходных
Hi-Tech
Кусочек «русской Луны» продан за 855 000 долларов Солидная цена.
Авто
Наклейка «А», отмена знака «Ш», Lada Van и другие события недели Дайджест главных автомобильных (и не только) событий, премьер и новостей этой недели по версии @Авто
Кино
Прилучный нарушил молчание после окончания «Мажора» Актер впервые прокомментировал возможность съемок продолжения популярного сериала
Недвижимость
Тина Канделаки подарила сыну жилье за 100 миллионов рублей
Назван район Москвы с самым дешевым жильем
Путин разрешил не доказывать отсутствие задолженности по ЖКХ
Как россияне наживутся на гостях в Новый год
Дети
Анджелина Джоли и Брэд Питт согласовали условия опеки над детьми Порядок процедуры был подписан обеими сторонами 
Леди
5 причин, почему ты проверяешь «инсту» бывшего Ну признайся, подглядываешь? По привычке? Или чувства не остыли?
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь