Силуанов рассказал об осложнившихся отношениях c США после событий в Керченском проливе
Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU — Этой теме были посвящены во многом переговоры Путина с другими лидерами на саммите G20.
Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU — Этой теме были посвящены во многом переговоры Путина с другими лидерами на саммите G20.
Инцидент в Керченском проливе негативно отразился на
Вопрос взаимоотношений между нашей страной и США осложнился событиями в Черном море. Но все высказываются о том, чтобы эти события были полностью расследованы, и объективная ситуация по ним была в поле зрения наших лидеров.
Он добавил, что этой теме были посвящены во многом переговоры российского президента с другими лидерами.
«И этой теме, и объективной трактовке тех событий, которые имели место, поскольку, как становится понятно, объективность в оценке этих событий не всегда присутствовала в логике тех, кто считает это событие шагом к охлаждению наших отношений», — подчеркнул первый
Как сообщалось ранее на этой неделе, Дональд Трамп
25 ноября недалеко от Керченского пролива в территориальных водах РФ российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. В связи с инцидентом в России возбуждено дело по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы). Были задержаны в общей сложности 24 украинских военных, из них трое ранены. Раненым оказали медпомощь. Все задержанные арестованы судом до 25 января 2019 года.
В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными. В стране было введено военное положение сроком на 30 дней.