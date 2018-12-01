Силуанов рассказал об осложнившихся отношениях c США после событий в Керченском проливе

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Инцидент в Керченском проливе негативно отразился на российско-американских отношениях, но и Москва, и Вашингтон согласны с необходимостью объективного анализа этих событий, заявил журналистам на полях саммита «большой двадцатки» первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Вопрос взаимоотношений между нашей страной и США осложнился событиями в Черном море. Но все высказываются о том, чтобы эти события были полностью расследованы, и объективная ситуация по ним была в поле зрения наших лидеров.

Он добавил, что этой теме были посвящены во многом переговоры российского президента с другими лидерами.

«И этой теме, и объективной трактовке тех событий, которые имели место, поскольку, как становится понятно, объективность в оценке этих событий не всегда присутствовала в логике тех, кто считает это событие шагом к охлаждению наших отношений», — подчеркнул первый вице-премьер.

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Как сообщалось ранее на этой неделе, Дональд Трамп из-за инцидента в Керченском проливе отменил намечавшуюся в рамках саммита G20 полномасштабную встречу с российским президентом.

Конфликт в Керченском проливе

25 ноября недалеко от Керченского пролива в территориальных водах РФ российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. В связи с инцидентом в России возбуждено дело по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы). Были задержаны в общей сложности 24 украинских военных, из них трое ранены. Раненым оказали медпомощь. Все задержанные арестованы судом до 25 января 2019 года.

Владимир Путин заявил, что инцидент в Керченском проливе — провокация киевских властей в преддверии президентских выборов на Украине.

В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными. В стране было введено военное положение сроком на 30 дней.