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20:27 (мск), источник: Интерфакс

Путин нарисовал для Макрона и Меркель схему произошедшего в Керченском проливе

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU — Российский президент в ходе переговоров в Аргентине дал исчерпывающие объяснения по поводу произошедшего.

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Источник: AFP 2018

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи «на полях» саммита G20 со своими немецким и французским коллегами Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном подробно разъяснил им ситуацию с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Президент (на встрече с Меркель — ИФ) дал исчерпывающие разъяснения по черноморскому пограничному инциденту, наглядно это показал. Так же наглядно он это показал и вчера, на встрече с президентом Франции Макроном.

По словам Пескова, Путин продемонстрировал ситуацию, нарисовав ее схему.

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Его спросили, шла ли на встрече речь о возможном посредничестве Германии в разрешении этого инцидента.

«Меркель говорила о своём желании способствовать разрешению этой ситуации. Слово “посредничество” не произносилось, да и вряд ли оно возможно. Потому что здесь идёт речь о нарушении государственной границы, о судебном разбирательстве, о следственных действиях, которые ведутся в отношении нарушителей. Поэтому, наверное, нельзя говорить о каком-то посредничестве», — сказал Песков.

Ему задали вопрос, обсуждался ли вопрос освобождения украинских моряков.
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«Затрагивалась эта тема. Путин также разъяснял, что здесь речь идет о решении суда, о следственных действиях, и поэтому на это уйдет определенное время», — сказал Песков.

Он дал пояснения по статусу задержанных моряков. «Есть украинские военнослужащие, которые пересекли госграницу РФ, и еще в российских водах там хулиганили», — сказал Песков.

Незадолго до этого официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что в ходе саммита «большой двадцатки» Меркель обсудила с президентом РФ ситуацию в Керченском проливе.

Конфликт в Керченском проливе

25 ноября недалеко от Керченского пролива в территориальных водах РФ российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. В связи с инцидентом в России возбуждено дело по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы). Были задержаны в общей сложности 24 украинских военных, из них трое ранены. Раненым оказали медпомощь. Все задержанные арестованы судом до 25 января 2019 года.

Владимир Путин заявил, что инцидент в Керченском проливе — провокация киевских властей в преддверии президентских выборов на Украине.

В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными. В стране было введено военное положение сроком на 30 дней.

Справка
Азовский кризис

Как РФ и Украина довели ситуацию до открытого противостояния? В чем интересы сторон и какими силами они располагают?

Следите за развитием темы «Большая двадцатка в Аргентине.»
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