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22:35 (мск), источник: РИА Новости

Макрон пообещал наказать ответственных за насилие на акции в Париже

ПАРИЖ, 1 дек — РИА Новости, Людмила Орищенко. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил насилие на акции протеста в Париже и подчеркнул, что ответственные за него будут установлены и предстанут перед судом.

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Источник: AFP 2018

Ранее сообщалось, что более 260 человек задержаны в ходе акции протеста движения «желтых жилетов» в Париже. Девяносто два человека получили ранения, среди них около 20 полицейских.

«То, что сегодня произошло в Париже, не имеет ничего общего с мирным выражением законного гнева. Никакая причина не оправдывает нападения на полицейских, разрушения магазинов, поджогов государственных или частных зданий, угрозы для прохожих или журналистов», — сказал Макрон на пресс-конференции в Аргентине, где прошел саммит G20.

«Ответственные за это насилие не хотят перемен, не хотят никаких улучшений, они хотят хаоса… Они будут найдены и понесут ответственность за свои действия перед судом», — подчеркнул французский лидер.

Макрон также добавил, что в воскресенье после возвращения из Буэнос-Айреса в Париж он проведет встречу с премьер-министром и главой МВД.

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