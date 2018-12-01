Макрон пообещал наказать ответственных за насилие на акции в Париже

Источник: AFP 2018

Ранее сообщалось, что более 260 человек задержаны в ходе акции протеста движения «желтых жилетов» в Париже. Девяносто два человека получили ранения, среди них около 20 полицейских.

«То, что сегодня произошло в Париже, не имеет ничего общего с мирным выражением законного гнева. Никакая причина не оправдывает нападения на полицейских, разрушения магазинов, поджогов государственных или частных зданий, угрозы для прохожих или журналистов», — сказал Макрон на пресс-конференции в Аргентине, где прошел саммит G20.

«Ответственные за это насилие не хотят перемен, не хотят никаких улучшений, они хотят хаоса… Они будут найдены и понесут ответственность за свои действия перед судом», — подчеркнул французский лидер.