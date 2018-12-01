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23:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин вкратце рассказал Трампу об инциденте в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин рассказал американскому коллеге Дональду Трампу об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе. Об этом он заявил в ходе саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе, передает РИА Новости.

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Источник: AFP 2018

«Пообщались с Трампом “на ногах”, в двух словах ответил на его вопросы по инциденту в Черном море. У Трампа своя позиция по инциденту, у России — своя, но в любом случае я его проинформировал, — сказал он. — В судовых журналах задержанных украинских судов прописано задание проникнуть в территориальные воды России, это подтверждается показаниями моряков».

Также российский лидер выразил сожаление, что ему не удается провести полноформатную встречу с Трампом.

«Она давно назрела. Надеюсь, что такая встреча состоится, когда американская сторона будет на это готова», — отметил Путин, добавив, что России и США нужно вести диалог по всем сложным направлениям, включая ДРСМД и СНВ-3, поскольку «это важно и для других стран».

29 ноября Трамп отменил встречу с Путиным, сославшись на инцидент в Керченском проливе. В Москве такой шаг объяснили внутриполитическими причинами. 1 декабря помощник Путина Юрий Ушаков заявил о том, что президент России и лидер США все-таки поприветствовали друг друга на саммите «Большой двадцатки».

25 ноября пограничная служба ФСБ России задержала три украинских военных корабля, которые без предупреждения нарушили морскую границу и совершали опасные маневры в российских водах. 24 моряка были взяты под стражу. В ответ на это Киев ввел военное положение в некоторых областях Украины. Сенат США единогласно обвинил Москву в агрессии.

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