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00:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Лукашенко повспоминал о временах с возможностью отвернуться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о ненужности страны во главе с ним Западу. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», фрагмент которого показал телеканал «Беларусь 1».

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Источник: РИА "Новости"

«Если глубоко осмысливать эту тему и, знаете, без пропаганды и политики, без намеков, что там Лукашенко повернулся на Запад, я понимаю, что Беларусь с Лукашенко на Западе абсолютно не нужна», — объяснил глава государства.

Он подчеркнул, что его страна может стать интересна Западу, только когда в ней появится «другая власть».

Лукашенко добавил, что стремление Минска сотрудничать со странами Запада не означает изменения курса страны. По его словам, это желание не говорит о том, что «мы там от кого-то куда-то отвернулись». «Знаете, что касается меня, наверное, ушло то время, когда я мог куда-то отворачиваться», — посетовал он.

24 ноября Лукашенко призвал чиновников хорошо работать, чтобы на грядущих выборах «в умах людей даже не было альтернативы». За день до этого он обрушился с критикой на правительство из-за оттока белорусских строителей за рубеж.

О сближении Белоруссии с Европой стали говорить после того, как Минск начал играть важную роль в урегулировании конфликта на востоке Украины. Евросоюз снял с Белоруссии большинство санкций политического и экономического характера.

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