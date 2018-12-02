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00:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин поведал об украинской «партии войны» и пообещал помочь украинцам

Президент России Владимир Путин назвал действующую украинскую власть «партией войны». Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе, передает РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

«Нынешнее руководство Украины — это “партия войны”, пока оно находится у власти, военные действия будут продолжаться», — сказал он. Путин отметил, что его огорчает отсутствие у Киева интереса урегулировать ситуацию в Донбассе и инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе.

Российский лидер обратил внимание на то, что Киев ввел военное положение в стране в преддверии выборов.

«Для чего? Естественно для того, чтобы ограничить гражданские права и свободы, ограничить политическую деятельность в стране. Но что еще хуже, ведь ввели это военное положение в 10 областях — как раз в тех, в которых действующий президент не пользуется особой поддержкой и не находит его политика там единодушного одобрения. Это значит, что действующее руководство Украины своими руками разделило страну — на благонадежную и не очень», — указал он.

Путин пообещал, что Москва не станет вводить зеркальных ограничений для украинских граждан, а, наоборот, пойдет по пути либерализации пребывания граждан Украины в России и либерализации получения ими российского гражданства.

Путин рассказал, что не отказывается от контактов на высшем уровне с украинским коллегой Петром Порошенко, хотя «общаться сложно, просто непонятно, о чем говорить, ничего же не выполняется. В условиях каких-то боевых действий, в условиях провокаций … олигархической власти всегда легче продолжать политику, направленную на ограбление своего собственного народа и своего государства. Это тот случай, когда и у нас, и на Украине описывается несколькими словами: кому война, а кому мать родная», — резюмировал президент.

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