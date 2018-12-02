Путин поведал об украинской «партии войны» и пообещал помочь украинцам

Источник: РИА "Новости"

«Нынешнее руководство Украины — это “партия войны”, пока оно находится у власти, военные действия будут продолжаться», — сказал он. Путин отметил, что его огорчает отсутствие у Киева интереса урегулировать ситуацию в Донбассе и инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе.

Российский лидер обратил внимание на то, что Киев ввел военное положение в стране в преддверии выборов.

«Для чего? Естественно для того, чтобы ограничить гражданские права и свободы, ограничить политическую деятельность в стране. Но что еще хуже, ведь ввели это военное положение в 10 областях — как раз в тех, в которых действующий президент не пользуется особой поддержкой и не находит его политика там единодушного одобрения. Это значит, что действующее руководство Украины своими руками разделило страну — на благонадежную и не очень», — указал он.

Путин пообещал, что Москва не станет вводить зеркальных ограничений для украинских граждан, а, наоборот, пойдет по пути либерализации пребывания граждан Украины в России и либерализации получения ими российского гражданства.