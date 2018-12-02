Глава Пентагона заявил, что Россия пыталась вмешаться в промежуточные выборы в США

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Мэттису был задан вопрос о том, ухудшились ли с тех пор, как он занял свой пост в январе 2017 года отношения между Москвой и Вашингтоном. «Нет сомнений, отношения ухудшились», — ответил министр. По его утверждению, со стороны Москвы в октябре имела место попытка «снова вмешаться в [американские] выборы».

«Мы видим, что продолжаются подобные действия», — добавил он.

«Я не знаю, возросла ли угроза», — добавил Мэттис. По его версии, речь идет о «продолжающихся действиях с целью попытаться подорвать демократические процессы, которые необходимо защитить». На вопрос о том, планирует ли Вашингтон «перейти в наступление» в отношении РФ и Китая в киберпространстве, Мэттис ответил: «Мы сделаем все необходимое, чтобы защитить их [демократические процессы]».

По утверждению главы Пентагона, «Россия делает вводящие в заблуждение заявления», однако ее «дела говорят сами за себя». «И это ухудшило отношения», — полагает Мэттис. Он также сказал, что не доверяет высшему российскому руководству.