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01:19 (мск), источник: ТАСС

Глава Пентагона заявил, что Россия пыталась вмешаться в промежуточные выборы в США

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис полагает, что Россия пыталась оказать влияние на промежуточные выборы в Конгресс, а отношения между странами ухудшились за последние два года. С такими утверждениями глава Пентагона выступил в субботу в штате Калифорния.

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Источник: Reuters

Мэттису был задан вопрос о том, ухудшились ли с тех пор, как он занял свой пост в январе 2017 года отношения между Москвой и Вашингтоном. «Нет сомнений, отношения ухудшились», — ответил министр. По его утверждению, со стороны Москвы в октябре имела место попытка «снова вмешаться в [американские] выборы».

«Мы видим, что продолжаются подобные действия», — добавил он.

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«Я не знаю, возросла ли угроза», — добавил Мэттис. По его версии, речь идет о «продолжающихся действиях с целью попытаться подорвать демократические процессы, которые необходимо защитить». На вопрос о том, планирует ли Вашингтон «перейти в наступление» в отношении РФ и Китая в киберпространстве, Мэттис ответил: «Мы сделаем все необходимое, чтобы защитить их [демократические процессы]».

По утверждению главы Пентагона, «Россия делает вводящие в заблуждение заявления», однако ее «дела говорят сами за себя». «И это ухудшило отношения», — полагает Мэттис. Он также сказал, что не доверяет высшему российскому руководству.

6 ноября в США прошли промежуточные выборы, на которых переизбирались 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов. По итогам голосования Республиканская партия упрочила свое большинство в Сенате, а Демократическая партия впервые за восемь лет получила контроль над Палатой представителей.

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