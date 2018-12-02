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10:56 (мск), источник: РИА Новости

Китай согласился покупать «очень значительный» объем продукции из США

ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. Китай согласился покупать «очень значительный» объем сельскохозяйственных и других товаров из США для сокращения торгового дисбаланса, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе

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Источник: РИА "Новости"

«Китай согласует покупку еще несогласованного, но очень значительного объема сельскохозяйственной, энергетической, промышленной и другой продукции из США для сокращения торгового дисбаланса между странами», — говорится в распространенном заявлении Сандерс.

Отмечается, что Китай согласился покупать сельскохозяйственную продукцию американских фермеров «незамедлительно».

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