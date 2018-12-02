Китай согласился покупать «очень значительный» объем продукции из США
ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. Китай согласился покупать «очень значительный» объем сельскохозяйственных и других товаров из США для сокращения торгового дисбаланса, заявила
ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. Китай согласился покупать «очень значительный» объем сельскохозяйственных и других товаров из США для сокращения торгового дисбаланса, заявила
«Китай согласует покупку еще несогласованного, но очень значительного объема сельскохозяйственной, энергетической, промышленной и другой продукции из США для сокращения торгового дисбаланса между странами», — говорится в распространенном заявлении Сандерс.
Отмечается, что Китай согласился покупать сельскохозяйственную продукцию американских фермеров «незамедлительно».