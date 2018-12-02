В Госдепе рассказали о судьбе второго пакета санкций против России

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«Мы не предвосхищаем решения о санкциях, но намерены выполнять требования законодательства (речь идет об американском законе о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения от 1991 года)», — отметил представитель ведомства.

В начале ноября руководитель пресс-службы Госдепа Роберт Палладино заявил, что Вашингтон тщательно изучит последствия для своей национальной безопасности от новых санкций против России, прежде чем вводить их.

«Этот процесс занимает время, и мы хотим, чтобы эти санкции были введены правильным образом. Нам надо внимательно изучить последствия, которые будут иметь эти санкции для интересов национальной безопасности США», — заключил он.

6 ноября представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что Белый дом намерен действовать в соответствии с положениями закона о нераспространении химического и биологического оружия CBW, который требует введения дополнительных санкций. В тот же день председатель комитета по международным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс обвинил Россию в несоблюдении закона о неприменении химоружия.

В конце августа Вашингтон принял первый пакет новых ограничений против России из-за так называемого «дела Скрипалей». Сообщалось, что в ноябре может вступить в силу второй пакет мер, который предполагает понижение уровня дипотношений и почти полное сворачивание торговли, но этого не произошло.

От России требуют предоставить мировой общественности официальные заверения в отсутствии планов использовать химоружие и дать международным специалистам доступ для инспектирования своих химических объектов.