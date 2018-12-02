Минобороны Великобритании запретило военным общаться с журналистом «Первого канала»

Господина Сиразиева на прошлой неделе заметили рядом с 77 армейской бригадой — сверхсекретным подразделением армии, которое работает вместе с разведками MI5, MI6 и Особой воздушной службой (SAS), заявили в Минобоороны. Оператор Дмитрий Волков снимал с пассажирского кресла и не выходил из автомобиля.

Директор Центра исследований разведки и безопасности Букингемского университета Энтони Глис заявил, что у него нет сомнений в том, что журналисты занимались шпионажем. «Я боюсь, что мы вернулись в эпоху холодной войны, когда британские военные и их семьи должны быть в курсе угроз в их среде», — сказал он.