Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Number one!»: Путина поприветствовали выкриками
215-метровый астероид может столкнуться с Землей
Эмин Агаларов нежно поздравил сыновей с днем рождения (фото)
Неудобная правда о растворимом кофе: можно ли его пить и какой
Интерьер, который сложно повторить: квартира на Покровке
Куда поехать на Новый год?Тройка маршрутов для недорогого автопутешествия
Эмин Агаларов нежно поздравил сыновей с днем рождения (фото)
Дети российского миллиардера поругались, играя в «салон красоты»
Лоза высказался об отказе Ротару выступать в РФ
Мэй сделала заявление об РФ на G20: ответ Кремля
Российский “Пенициллин” находит цель за 25 км за 5 секунд - СМИ
Авторитет Стёпа с сыновьями погиб в массовом ДТП
Лобода и Орбакайте надели роскошные наряды на «Песню года 2018»
Оксана Федорова перестаралась с фотошопом и стала неузнаваема
Путин предложил решение военного конфликта на Украине
Слова об РФ стали причиной драки на ТВ Украины
Зачем в хрущевках делали ящик под окном
Названы лучшие места России для переезда
Фоторепортажи
11Вся жизнь — тюрьма: почему корейцы мечтают попасть в заключение
12Невесомый вклад: что происходит внутри МКС
15:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Минобороны Великобритании запретило военным общаться с журналистом «Первого канала»

Минобороны Великобритании отправило командирам военных баз секретное предупреждение о журналисте «Первого канала» Тимуре Сиразиеве, который ранее попытался проникнуть на один из военных объектов. Военнослужащих призвали не разговаривать с ним и сразу же сообщить, если он появится у военных баз вновь, пишет Daily Mail.

Наверх
Источник: Reuters

Господина Сиразиева на прошлой неделе заметили рядом с 77 армейской бригадой — сверхсекретным подразделением армии, которое работает вместе с разведками MI5, MI6 и Особой воздушной службой (SAS), заявили в Минобоороны. Оператор Дмитрий Волков снимал с пассажирского кресла и не выходил из автомобиля.

Читайте также
Лондон закроет канал для отмывания капиталов из России

Директор Центра исследований разведки и безопасности Букингемского университета Энтони Глис заявил, что у него нет сомнений в том, что журналисты занимались шпионажем. «Я боюсь, что мы вернулись в эпоху холодной войны, когда британские военные и их семьи должны быть в курсе угроз в их среде», — сказал он.

22 ноября, на следующий день после того, как британские военные заметили господина Сиразиева у военной базы, на «Первом канале» вышел сюжет о 77 бригаде. Журналисты утверждали, что подразделение занималось дезинформацией.

Дело Скрипалей
23 ноябряПоявились первые кадры «путешествия» Петрова и Боширова в Солсбери
23 ноябряКак устроен флакон с «Новичком»? Рассказывает глава расследования по делу Скрипалей
23 ноябряСледствие по делу Скрипаля: оставшимся «Новичком» можно было отравить еще тысячи людей
Дерзкая и коварная. Чем «Маша» смогла так напугать Великобританию
Во время загрузки произошла ошибка.
19 ноября© Ньюстюб
 Сбербанк настроился на пенсионеров
Как Владимир Путин поднимал людям настроение
В Госдепе рассказали о новом пакете санкций против России
Кто пировал в блокадном Ленинграде, пока люди умирали с голоду
Назван сильнейший в мире паспорт
Россия упростит украинцам получение российского гражданства
Россия сыграет с Бельгией. Все результаты жеребьевки отбора ЧЕ
Уайлдер свел вничью бой с Фьюри и сохранил титул чемпиона мира
Черные елки стали новогодним трендом 2018 года (фото)
Спорт
Черчесов назвал нормальной группу России в отборе Евро-2020 Соперниками россиян по группе I стали команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино. Жеребьевка отборочного турнира прошла в воскресенье в Дублине
Hi-Tech
Кусочек «русской Луны» продан за 855 000 долларов Солидная цена.
Авто
Наклейка «А», отмена знака «Ш», Lada Van и другие события недели Дайджест главных автомобильных (и не только) событий, премьер и новостей этой недели по версии @Авто
Кино
Прилучный нарушил молчание после окончания «Мажора» Актер впервые прокомментировал возможность съемок продолжения популярного сериала
Недвижимость
Тина Канделаки подарила сыну жилье за 100 миллионов рублей
Назван район Москвы с самым дешевым жильем
Путин разрешил не доказывать отсутствие задолженности по ЖКХ
Как россияне наживутся на гостях в Новый год
Дети
Жена Кержакова воссоединилась с сыном после череды судебных заседаний Милана наконец-то встретилась с Артемием (видео)
Леди
5 причин, почему ты проверяешь «инсту» бывшего Ну признайся, подглядываешь? По привычке? Или чувства не остыли?
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь