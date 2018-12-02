Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Браво РФ: реакция мира на конфликт в Азовском море в комментариях
215-метровый астероид может столкнуться с Землей
«Беременность» британки оказалась 26-килограммовой кистой яичника
"Недолго и несчастливо": как супруг стал мучителем и палачом
Тина Канделаки подарила сыну жилье за 100 миллионов рублей
Эксперты о ситуации на Украине Как Россия должна реагировать на захват судов в Азовском море?
Эмин Агаларов нежно поздравил сыновей с днем рождения (фото)
Дети российского миллиардера поругались, играя в «салон красоты»
16-летняя дочь Евгения Осина снимется в кино
Шукшина и Смехова выступили за закрытие шоу Малахова
Тяжелая артиллерия США под угрозой из-за звукотеплового оружия РФ
Авторитет Стёпа с сыновьями погиб в массовом ДТП
Лобода и Орбакайте надели роскошные наряды на «Песню года 2018»
Оксана Федорова перестаралась с фотошопом и стала неузнаваема
Путин предложил решение военного конфликта на Украине
Слова об РФ стали причиной драки на ТВ Украины
Зачем в хрущевках делали ящик под окном
Что делать, если квартира не продается годами?
Фоторепортажи
11Вся жизнь — тюрьма: почему корейцы мечтают попасть в заключение
22Северокорейская угроза
17:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль рассчитывает на встречу Путина и Трампа до следующего G20

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может произойти на саммите G20 в июне 2019 года, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он добавил, что «очень важно для нас и коллег» найти вариант для встречи до саммита.

Наверх
Источник: AP 2018

«Мы согласовали время и место ее (встречи президентов.— “Ъ”) проведения и, в принципе, обговорили те вопросы, которые президенты, в первую очередь, могли бы обсудить», — сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» (ВГТРК) (цитата по «Интерфаксу»).

Читайте также
Путин вкратце рассказал Трампу об инциденте в Керченском проливе

Однако, господин Ушаков не смог ответить на вопрос, означает ли требование Вашингтона вернуть участвовавшие в «керченском инциденте» корабли и моряков на родину, что до выполнения этих условий встречи глав стран не будет.

«Американцы подтвердили, что контакты прерывать нельзя», — отметил он. По словам помощника главы РФ, необходимо «продолжать на более низких уровнях», если не получается организовать встречу на высшем уровне.

Напомним, встреча господ Путина и Трампа должна была состояться в Аргентине, но американский президент ее отменил. По его словам, сейчас из-за инцидента в Керченском проливе, «просто неподходящее время для встречи».

Путин: полноформатная встреча с Трампом давно назрела, жаль, что он пока не готов
Во время загрузки произошла ошибка.
16:42 (мск)© Ньюстюб
 Сбербанк настроился на пенсионеров
Как Владимир Путин поднимал людям настроение
В Госдепе рассказали о новом пакете санкций против России
В лесу под Костромой построили необычные сооружения (фото)
Кто пировал в блокадном Ленинграде, пока люди умирали с голоду
Россия сыграет с Бельгией. Все результаты жеребьевки отбора ЧЕ
Назван сильнейший в мире паспорт
Черные елки стали новогодним трендом 2018 года (фото)
Спорт
Черчесов назвал нормальной группу России в отборе Евро-2020 Соперниками россиян по группе I стали команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино. Жеребьевка отборочного турнира прошла в воскресенье в Дублине
Hi-Tech
Кусочек «русской Луны» продан за 855 000 долларов Солидная цена.
Авто
Наклейка «А», отмена знака «Ш», Lada Van и другие события недели Дайджест главных автомобильных (и не только) событий, премьер и новостей этой недели по версии @Авто
Кино
Прилучный нарушил молчание после окончания «Мажора» Актер впервые прокомментировал возможность съемок продолжения популярного сериала
Недвижимость
Тина Канделаки подарила сыну жилье за 100 миллионов рублей
Назван район Москвы с самым дешевым жильем
Путин разрешил не доказывать отсутствие задолженности по ЖКХ
Как россияне наживутся на гостях в Новый год
Популярные темы на «Детях»
Детский сад в Финляндии. Наш опыт 409
Нежданная беременность 165
Вопрос про закон о тишине. 151
Встречи с родителями 140
Леди
5 причин, почему ты проверяешь «инсту» бывшего Ну признайся, подглядываешь? По привычке? Или чувства не остыли?
Все о ремонте
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Квартира в Липецке: спокойный интерьер в серебристо-серых тонах
Обои на кухне: за и против
Дизайн гостиной в панельке, который вы захотите повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь