Кремль рассчитывает на встречу Путина и Трампа до следующего G20

Источник: AP 2018

«Мы согласовали время и место ее (встречи президентов.— “Ъ”) проведения и, в принципе, обговорили те вопросы, которые президенты, в первую очередь, могли бы обсудить», — сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» (ВГТРК) (цитата по «Интерфаксу»).

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Однако, господин Ушаков не смог ответить на вопрос, означает ли требование Вашингтона вернуть участвовавшие в «керченском инциденте» корабли и моряков на родину, что до выполнения этих условий встречи глав стран не будет.

«Американцы подтвердили, что контакты прерывать нельзя», — отметил он. По словам помощника главы РФ, необходимо «продолжать на более низких уровнях», если не получается организовать встречу на высшем уровне.