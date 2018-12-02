Госдума планирует упростить украинцам получение российского гражданства

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«Еще ряд проектов федеральных законов, которые позволят русскому миру, особенно тем гражданам, которые подвергаются репрессиям на территории Украины, те, которые сегодня вынужденно выехали, а их несколько сот тысяч находится на территории и Ростовской области, Воронежской, на Ставропольском крае, большинство областей Южного федерального округа», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).

Господин Водолацкий напомнил, что недавно в России был принят закон об оформлении российского паспорта по упрощенной схеме. Новые законодательные инициативы, по его словам, призваны упростить сдачу экзамена по русскому языку для лиц, рожденных в СССР.

Кроме того, разрабатывается законопроект об упрощении получения российского паспорта детьми из смешанных браков. «Сейчас мы законодательно урегулируем, чтобы такие дети тоже имели приоритет при получении российского гражданства, если один из родителей является гражданином РФ», — добавил политик.

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30 ноября Украина запретила въезд на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Запрет был введен в рамках военного положения, объявленного на Украине после инцидента в Керченском проливе, где 25 ноября ФСБ России задержала три украинских судна и 24 моряка. Президент Владимир Путин заверил, что Россия не будет вводить никаких ответных ограничений.