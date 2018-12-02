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15:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Госдума планирует упростить украинцам получение российского гражданства

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий анонсировал ряд послаблений, которые могут быть приняты для упрощения процедуры получения украинцами российского гражданства.

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«Еще ряд проектов федеральных законов, которые позволят русскому миру, особенно тем гражданам, которые подвергаются репрессиям на территории Украины, те, которые сегодня вынужденно выехали, а их несколько сот тысяч находится на территории и Ростовской области, Воронежской, на Ставропольском крае, большинство областей Южного федерального округа», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).

Господин Водолацкий напомнил, что недавно в России был принят закон об оформлении российского паспорта по упрощенной схеме. Новые законодательные инициативы, по его словам, призваны упростить сдачу экзамена по русскому языку для лиц, рожденных в СССР.

Кроме того, разрабатывается законопроект об упрощении получения российского паспорта детьми из смешанных браков. «Сейчас мы законодательно урегулируем, чтобы такие дети тоже имели приоритет при получении российского гражданства, если один из родителей является гражданином РФ», — добавил политик.

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30 ноября Украина запретила въезд на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Запрет был введен в рамках военного положения, объявленного на Украине после инцидента в Керченском проливе, где 25 ноября ФСБ России задержала три украинских судна и 24 моряка. Президент Владимир Путин заверил, что Россия не будет вводить никаких ответных ограничений.

1 ноября президент Владимир Путин подписал Концепцию государственной миграционной политики. Она направлена в том числе на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа.

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