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21:37 (мск), источник: РИА Новости

Путин «на пальцах» объяснил Меркель и Макрону провокацию Киева

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Владимир Путин показал «на пальцах» европейским партнерам российскую позицию по инциденту с задержанием украинских кораблей в Черном море, заявил глава МИД Сергей Лавров.

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Министр добавил, что Путин объяснил, «как все произошло, как эта провокация была задумана и как ее попытались исполнить, насколько ответственно наши пограничники подошли к своим функциям, пытаясь предотвратить любые нежелательные инциденты». Лавров считает, что западные партнеры услышали мнение президента.

Кроме того, глава МИД в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» напомнил о задержанных сотрудниках СБУ и найденном плане провокации.

Он однозначно гласил: проникнуть скрытно в нейтральные воды, без всяких лоцманов и уведомлений, прорываться под Крымский мост через Керченский пролив в Азов.
Сергей Лавров
глава МИД РФ

Он отметил, что не услышал от Меркель и Макрона какой-либо реакции, которая была бы основана на других фактах.

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Ранее информацию о том, что Путин нарисовал для президента Франции и канцлера Германии схему движения кораблей, подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил агентству Sputnik, что американский лидер Дональд Трамп не получил подобных объяснений от Путина, так как отказался от встречи с ним.

Провокация украинских ВМС

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей.

В результате было принято решение задержать нарушителей. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Их впоследствии арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

После этого Киев обвинил Москву в агрессии. Власти страны ввели военное положение на территории десяти областей Украины. Этот режим позволяет временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в частности право на участие в выборах.

Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе заранее спланированной провокацией, которая связана с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов. Российский лидер заявил, что пограничники выполняли свои функции по защите государственной границы.

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