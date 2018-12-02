Захарова ответила на слова Порошенко о планах России по захвату городов

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В 2016 году Порошенко, выступая на торжествах по случаю Дня Европы на Украине, рассказал об украинцах, находящихся «на передовой защиты европейской цивилизации».

Ранее же президент Украины в интервью немецкому Funke Media Group заявил, что Россия якобы намерена захватить украинские города Бердянск и Мариуполь, чтобы получить наземный коридор из Донбасса и Крым. Он не привел никаких реальных подтверждений своих слов, а единственным доказательством таких «планов» назвал инцидент 25 ноября в Керченском проливе, когда Россия задержала украинских моряков, незаконно пересекших границу с РФ.

Захарова обратила внимание на слова экс-министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, который ранее обвинил Украину в попытке втянуть Германию в войну против РФ. По мнению Захаровой, Габриэль дал «совершенно четкую характеристику происходящему на Украине».

«А после того, как Порошенко заявил о том, что «Россия якобы намеревается захватить Мариуполь и Бердянск», можно с уверенностью сказать, перефразируя его же изречение: это именно Россия защищает Европу от «варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом», — написала Захарова в Facebook.

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«Ведь именно благодаря нынешнему киевскому режиму нынешнюю Украину характеризует разгул экстремистов и военизированных объединений, опора власти на молодчиков, война против собственного народа, пропаганда и манипулирование как основа управления обществом, провокация как концепция внешней политики, необузданная коррупция, запугивание журналистов и тотальный контроль над СМИ, национализм как национальная идея, диктат силовиков, отсутствие механизмов общественного контроля, деградация институтов власти», — подчеркнула она.

Киев не раз утверждал, что РФ якобы вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. МИД РФ назвал эти утверждения «публичными бездоказательными инсинуациями». Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.