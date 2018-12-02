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18:46 (мск), источник: РИА Новости

Захарова ответила на слова Порошенко о планах России по захвату городов

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. После заявления президента Украины Петра Порошенко о якобы намерении России захватить Бердянск и Мариуполь, можно с уверенностью сказать, что именно Россия защищает Европу от «варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, перефразируя цитату самого украинского лидера.

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В 2016 году Порошенко, выступая на торжествах по случаю Дня Европы на Украине, рассказал об украинцах, находящихся «на передовой защиты европейской цивилизации».

Ранее же президент Украины в интервью немецкому Funke Media Group заявил, что Россия якобы намерена захватить украинские города Бердянск и Мариуполь, чтобы получить наземный коридор из Донбасса и Крым. Он не привел никаких реальных подтверждений своих слов, а единственным доказательством таких «планов» назвал инцидент 25 ноября в Керченском проливе, когда Россия задержала украинских моряков, незаконно пересекших границу с РФ.

Захарова обратила внимание на слова экс-министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, который ранее обвинил Украину в попытке втянуть Германию в войну против РФ. По мнению Захаровой, Габриэль дал «совершенно четкую характеристику происходящему на Украине».

«А после того, как Порошенко заявил о том, что «Россия якобы намеревается захватить Мариуполь и Бердянск», можно с уверенностью сказать, перефразируя его же изречение: это именно Россия защищает Европу от «варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом», — написала Захарова в Facebook.

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«Ведь именно благодаря нынешнему киевскому режиму нынешнюю Украину характеризует разгул экстремистов и военизированных объединений, опора власти на молодчиков, война против собственного народа, пропаганда и манипулирование как основа управления обществом, провокация как концепция внешней политики, необузданная коррупция, запугивание журналистов и тотальный контроль над СМИ, национализм как национальная идея, диктат силовиков, отсутствие механизмов общественного контроля, деградация институтов власти», — подчеркнула она.

Киев не раз утверждал, что РФ якобы вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. МИД РФ назвал эти утверждения «публичными бездоказательными инсинуациями». Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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