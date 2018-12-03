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03:46 (мск), источник: РИА Новости

Порошенко снова пожаловался на неудачную попытку поговорить с Путиным

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Петр Порошенко заявил, что после инцидента в Керченском проливе попытался связаться с Владимиром Путиным, но пока безрезультатно. Об этом он рассказал в интервью France 24.

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Источник: РИА Новости

По словам Порошенко, он готов к телефонному разговору в любом формате — в двустороннем, в нормандском, с участием американских партнеров.

По мнению президента Украины, своими действиями в Керченском проливе Россия грубо нарушает нормы международного права.

Безотлагательное требование всего мира — немедленно освободить украинских моряков и корабли.
Петр Порошенко
президент Украины

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что запрос со стороны Украины о телефонном разговоре Порошенко с Путиным был, но он не состоялся.

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Помощник президента пояснил, что при подготовке такого рода разговора учитывается целый ряд факторов, в том числе совместимость графиков для беседы, анализируются задачи, которую ставят стороны. «С учетом этого запрос был, а разговора не было», — отметил Ушаков.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о словах Порошенко насчет запроса на разговор с Путиным, отметил, что каких-либо телефонных контактов глав государств не было.

Провокация в Черном море

Утром 25 ноября корабли украинских ВМС «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили государственную границу России и на протяжении нескольких часов допускали опасные маневры, игнорируя законные требования погранслужбы ФСБ.

В результате все три корабля задержали с применением оружия, при этом трое украинских моряков получили легкие ранения.

На борту кораблей были 24 военных, в том числе сотрудники СБУ, которые, по данным ФСБ, занимались координацией провокации.

Всех задержанных обвинили в нарушении государственной границы. Суд заключил их под стражу на два месяца.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что украинские офицеры с задержанных кораблей получили приказ скрытно прорваться в Азовское море.

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