Порошенко снова пожаловался на неудачную попытку поговорить с Путиным

По словам Порошенко, он готов к телефонному разговору в любом формате — в двустороннем, в нормандском, с участием американских партнеров.
По мнению президента Украины, своими действиями в Керченском проливе Россия грубо нарушает нормы международного права.
Безотлагательное требование всего мира — немедленно освободить украинских моряков и корабли.
Петр Порошенкопрезидент Украины
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что запрос со стороны Украины о телефонном разговоре Порошенко с Путиным был, но он не состоялся.
Помощник президента пояснил, что при подготовке такого рода разговора учитывается целый ряд факторов, в том числе совместимость графиков для беседы, анализируются задачи, которую ставят стороны. «С учетом этого запрос был, а разговора не было», — отметил Ушаков.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о словах Порошенко насчет запроса на разговор с Путиным, отметил, что каких-либо телефонных контактов глав государств не было.
Утром 25 ноября корабли украинских ВМС «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили государственную границу России и на протяжении нескольких часов допускали опасные маневры, игнорируя законные требования погранслужбы ФСБ.
В результате все три корабля задержали с применением оружия, при этом трое украинских моряков получили легкие ранения.
На борту кораблей были 24 военных, в том числе сотрудники СБУ, которые, по данным ФСБ, занимались координацией провокации.
Всех задержанных обвинили в нарушении государственной границы. Суд заключил их под стражу на два месяца.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что украинские офицеры с задержанных кораблей получили приказ скрытно прорваться в Азовское море.
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