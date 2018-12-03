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12:28 (мск), источник: Интерфакс

МВД решило снизить нагрузку на участковых полиции из-за нехватки кадров

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU — МВД намерено до весны следующего года снизить нагрузку на участковых уполномоченных в связи с дефицитом кадров в этой службе.

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Источник: Reuters

Ведомство разместило на портале проектов нормативных правовых актов проект приказа «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности».

В документе отмечается, что основной функцией участкового уполномоченного полиции является проведение профилактической работы на обслуживаемом административном участке. «Вместе с тем меры, принимаемые по повышению эффективности деятельности участковых уполномоченных полиции, кардинального улучшения не приносят. Избыточная нагрузка влечет отток кадров из подразделений и становится причиной постоянно сохраняющегося некомплекта личного состава», — говорится в проекте приказа.

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В МВД отмечают, что до настоящего времени не искоренена практика чрезмерного отвлечения участковых «для решения оперативно-служебных задач вне территории обслуживаемых административных участков, а также исполнения обязанностей, не связанных с прямым назначением».

В связи с этим министерство предлагает «исключить практику поручения участковым уполномоченным полиции проверок по зарегистрированным заявлениям и сообщениям о преступлениях экономической направленности, тяжких и особо тяжких преступлениях или не относящихся к компетенции полиции, а также о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, совершенных вне территории закрепленных за ними административных участков».

Также в МВД считают необходимым «перевести документооборот участковых уполномоченных полиции и их руководителей в электронный формат в рамках использования модуля «Участковый».

Планируемый срок вступления приказа в силу май 2019 года.

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