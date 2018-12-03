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10:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин и саудовский принц подняли нефть

Цена нефти марки Brent выросла на пять процентов на фоне новостей о том, что Россия и Саудовская Аравия договорились продлить действие соглашения ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

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Источник: Reuters

Утром 3 декабря фьючерс на баррель нефти Brent с поставкой в феврале 2019 года стоил 62,5 доллара. Это на пять процентов выше уровня закрытия торгов 30 ноября (59,46 доллара). На момент публикации цена равнялась 62,4 доллара за баррель.

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1 декабря на саммите G20 в аргентинском Буэнос-Айресе президент России Владимир Путин сообщил, что достиг договоренности с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом аль-Саудом о продлении сделки ОПЕК+. По ее условиям, страны-члены ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) и 11 сторонних государств, в том числе Россия обязуются сократить добычу ради достижения более высокой цены на мировом рынке.

Нефть дешевела последние несколько недель из-за наращивания запасов в США, замедления роста спроса и опасения участников рынка о возможном избытке предложения. За ноябрь стоимость фьючерсов на баррель нефти Brent упала на 21,6 процента — до 62,4 доллара. Это стало рекордным показателем за последние десять лет.

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Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)
Источник:©РИА "Новости"
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