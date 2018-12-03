Путин и саудовский принц подняли нефть
Цена нефти марки Brent выросла на пять процентов на фоне новостей о том, что Россия и Саудовская Аравия договорились продлить действие соглашения ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.
Цена нефти марки Brent выросла на пять процентов на фоне новостей о том, что Россия и Саудовская Аравия договорились продлить действие соглашения ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.
Утром 3 декабря фьючерс на баррель нефти Brent с поставкой в феврале 2019 года стоил 62,5 доллара. Это на пять процентов выше уровня закрытия торгов 30 ноября (59,46 доллара). На момент публикации цена равнялась 62,4 доллара за баррель.
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