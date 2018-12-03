Путин и саудовский принц подняли нефть

Источник: Reuters

Утром 3 декабря фьючерс на баррель нефти Brent с поставкой в феврале 2019 года стоил 62,5 доллара. Это на пять процентов выше уровня закрытия торгов 30 ноября (59,46 доллара). На момент публикации цена равнялась 62,4 доллара за баррель.

Новость Звонок Трампа обвалил цены на нефть

1 декабря на саммите G20 в аргентинском Буэнос-Айресе президент России Владимир Путин сообщил, что достиг договоренности с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом аль-Саудом о продлении сделки ОПЕК+. По ее условиям, страны-члены ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) и 11 сторонних государств, в том числе Россия обязуются сократить добычу ради достижения более высокой цены на мировом рынке.