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12:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Дональда Трампа вновь обвинили в подконтрольности Москве

Основания для этого появились после признаний бывшего адвоката президента США.

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Источник: Reuters

Бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн попросил суд в Нью-Йорке не приговаривать его к тюремному заключению, признавшись во лжи. Он рассказал, что переговоры о строительстве Trump Tower в Москве на самом деле велись до июня, а не до января 2016 года, то есть уже во время предвыборной кампании. Демократы в Конгрессе уже заявили, что такие показания экс-адвоката Дональда Трампа могут свидетельствовать о том, что Кремль «по-прежнему располагает инструментами влияния» на президента США.

Экс-адвокат Дональда Трампа и многолетний вице-президент Trump Organization Майкл Коэн предпринял попытку избежать тюрьмы, признавшись, что его прежние показания были ложными. После того как господин Коэн стал фигурантом дела о возможном вмешательстве Москвы в президентские выборы в США 2016 года, адвокаты требуются ему самому.

В четверг, 29 ноября, господин Коэн без приглашения появился в суде Южного округа Нью-Йорка и неожиданно признал себя виновным в даче ложных показаний членам Конгресса о планах по строительству небоскреба Trump Tower в Москве и своих переговорах об этом с российскими представителями. Поздно вечером в пятницу адвокатская команда Майкла Коэна передала в суд еще одно заявление, попросив не приговаривать его к тюремному заключению. По утверждению защиты, он полностью искупил свою вину, согласившись сотрудничать со следователями из команды спецпрокурора Роберта Мюллера, курирующего «российское дело».

Напомним, что, выступая в прошлом году на слушаниях в объединенном комитете Конгресса по разведке, Майкл Коэн заявил, что все попытки Trump Organization начать девелоперский проект в Москве были прекращены в январе 2016 года, задолго до номинации Дональда Трампа на пост президента США. По его словам, о планах строительства Trump Tower в России знали «лишь несколько человек».

В документах, переданных в суд в конце прошлой недели, адвокаты Майкла Коэна официально признали, что переговоры с потенциальными партнерами в Москве велись вплоть до конца июня 2016 года, а в числе адресатов обращений экс-адвоката и его деловых партнеров был пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и один из его помощников.

Сам Майкл Коэн теперь утверждает, что в ходе этих переговоров неизменно «следовал инструкциям», полученным от Дональда Трампа, и информировал его о ходе всех переговоров, включая обсуждение возможного проекта с Дмитрием Песковым.
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Прежние ложные показания членам Конгресса объясняются тем, что господин Коэн, как «лояльный союзник и затем представитель “Клиента-1”, был вынужден так поступить, чтобы поддержать политический статус “Клиента-1”». Как считают эксперты, под именем «Клиент-1» и в обращении адвокатов, и в следственных документах команды Мюллера фигурирует Дональд Трамп.

Впрочем, сразу после признания Майкла Коэна во лжи президент США, в последние годы неоднократно заявлявший о том, что у него никогда не было никаких бизнес-интересов в России, и сам признал, что был прекрасно осведомлен о переговорах о строительстве Trump Tower в Москве. Он написал об этом в Twitter, назвав план строительства Trump Tower в российской столице «очень законным и очень классным». «Я продолжал руководить своим бизнесом в то время, когда шла (президентская.— “Ъ”) кампания, — сообщил Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.— Тогда была большая вероятность того, что я не выиграю, и тогда мне пришлось бы вернуться в бизнес. Так почему я должен был потерять многочисленные возможности?».

Своего бывшего адвоката президент США назвал «слабым человеком», объяснив, что Майкл Коэн «лжет о проекте, о котором было известно всем», для того, чтобы смягчить возможное наказание для себя.

В августе Майкл Коэн уже признал себя виновным в уклонении от налогов, банковском мошенничестве и нарушении законов о финансировании предвыборной кампании. Эти обвинения были связаны еще с одним расследованием в отношении Дональда Трампа, которое ведет прокуратура Южного округа Нью-Йорка.

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В документах, переданных в суд в конце прошлой недели, адвокаты Майкла Коэна особо подчеркнули, что их клиент дважды «добровольно» встречался с представителями прокуратуры Манхэттена и провел семь встреч со следователями из команды спецпрокурора Мюллера, отвечая на вопросы «в течение более 70 часов». Последний из таких допросов прошел на прошлой неделе. Отметили адвокаты Майкла Коэна и то, что их подзащитный, опять же «добровольно», встречался с сотрудниками офиса генерального прокурора штата Нью-Йорк, ведущего еще одно расследование — в отношении благотворительной организации Donald J. Trump Foundation. В числе возможных ответчиков в деле о финансовом мошенничестве и уклонении от уплаты налогов фигурируют сам Дональд Трамп, его сыновья Эрик и Дональд-младший, а также дочь Иванка.

Кроме этого в своем обращении в суд адвокаты Майкла Коэна посчитали нужным упомянуть, что их клиент «передал в офис генерального прокурора штата Нью-Йорк документы», относящиеся «к еще одному ведущемуся сейчас расследованию», не пояснив, о чем конкретно идет речь. Экс-адвокат президента США также встречался с представителями департамента налогов и финансов штата Нью-Йорк, расследующими обвинения в мошенничестве, выдвинутые против Дональда Трампа и созданного им учебного заведения Trump University.

Комментируя недавние заявления президента и согласие Майкла Коэна сотрудничать с командой спецпрокурора, демократы в Конгрессе заявили: «новая информация» может свидетельствовать о том, что Кремль «по-прежнему располагает инструментами влияния» на президента США.

Конгрессмен Адам Шифф, которого называют наиболее вероятным председателем комитета по делам разведки в новом составе Палаты представителей, в воскресенье заявил в эфире ABC, что не считает проект строительства небоскреба в Москве «законным и классным».

«Для того чтобы эта сделка состоялась, нужно было отменить санкции, введенные против российских государственных банков, — пояснил господин Шифф.— А это значит, что президент в случае своей победы или поражения надеялся заработать деньги в России и пробовал для этого заручиться поддержкой Кремля».
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В разговоре с корреспондентом «Ъ» летом прошлого года бывший координатор санкционной политики Госдепартамента США посол Дэниел Фрид подтвердил, что в первые дни после прихода в Белый дом члены новой администрации действительно рассматривали возможность отмены санкций в отношении Москвы. «На меня не оказывали давление, — сказал он.— Но у меня сложилось впечатление, что некоторые представители администрации Трампа, представители Белого дома, искали возможность отмены санкций в одностороннем порядке, без причин, которые я бы посчитал убедительными».

Возможный глава юридического комитета Конгресса Джеррольд Нэдлер, выступая в эфире NBC, заявил, что «президент лгал американским гражданам о своих бизнес-связях с Россией». «В Кремле знали, что он лжет, а это дало Кремлю возможность влиять на него, — сообщил конгрессмен.— Сейчас вопрос заключается только в том, сохранились ли эти инструменты влияния и знают ли в Кремле о других случаях, когда президент лгал».

После уверенной победы на промежуточных выборах в ноябре демократы не раз заявляли о том, что сразу же после начала работы нового состава Конгресса собираются возобновить несколько расследований, связанных с бизнесом Дональда Трампа и возможным вмешательством России в избирательную кампанию 2016 года.

Кирилл Белянинов, Вашингтон

AP 2018
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17 мая 2017 года спецпрокурором по делу о вмешательстве России в президентские выборы США был назначен Роберт Мюллер.

Роберт Свэн Мюллер III — выпускник Принстона, ветеран Вьетнама. Работал на высоких должностях в Минюсте США, был федеральным прокурором Сан-Франциско, с 2001 по 2013 год возглавлял ФБР.

Reuters
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Пол Манафорт, сотрудник, руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа (с марта по август 2016 года). В октябре 2017 и феврале 2018 года обвинен в преступном сговоре, несоблюдении американского закона об иностранных агентах, даче ложных показаний, сокрытии информации о счетах в иностранных банках, финансовых преступлениях (всего 37 оснований).

Все обвинения связаны с его работой в качестве политтехнолога на экс-президента Украины Виктора Януковича и «Партию регионов». Свою вину ни по одному из пунктов обвинения не признал, с октября 2017 года находится под домашним арестом.

Reuters
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Рик Гейтс, давний деловой партнер Пола Манафорта, сотрудник предвыборного штаба президента Трампа в 2016 году. Был обвинен в тех же преступлениях, что и Пол Манафорт, и помещен под домашний арест.

23 февраля 2018 года признал свою вину в даче ложных показаний и сговоре против США, согласился на сделку со следствием. В обмен следствие сняло с него ряд других обвинений (банковские махинации, уклонение от уплаты налогов).

Reuters
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Джордж Пападопулос, советник избирательной кампании Дональда Трампа по внешнеполитическим вопросам. Арестован в июле 2017 года, признал свою вину в даче ложных показаний ФБР о контактах с россиянами и согласился сотрудничать.

Согласно документам следствия, он пытался организовать встречу с российскими властями через неназванного лондонского профессора и женщину, которую считал родственницей президента Владимира Путина. Также рассказал австралийскому дипломату, что у русских есть «грязь» на Хиллари Клинтон в форме «тысяч электронных писем». По данным СМИ, эти данные послужили поводом для начала расследования против Дональда Трампа.

Reuters
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Майкл Флинн, советник президента Трампа по национальной безопасности (январь – февраль 2017 года). Покинул пост, когда СМИ уличили его в дезинформации относительно разговоров с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Как выяснилось, в декабре 2016 года, еще до вступления Дональда Трампа в должность, советник через российского посла просил Кремль не принимать ответных мер против санкций, введенных напоследок администрацией Барака Обамы. В декабре 2017 года после официального обвинения в даче ложных показаний признал вину и пошел на сделку со следствием.

Reuters
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Алекс ван дер Цваан, лондонский адвокат, зять совладельца «Альфа-Групп» Германа Хана. В феврале 2018 года признал себя виновным в даче ложных показаний комиссии Мюллера о своих связях с Риком Гейтсом, а также удалении электронной переписки, которая интересовала следствие.

Обвинение связано с его работой на Министерство юстиции Украины во времена президентства Януковича. В апреле 2018 года приговорен к 30 суткам тюремного заключения и штрафу в $20 тыс.

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Ричард Пинедо, владелец онлайн сервиса Auction Essistance, продающего номера банковских счетов, зарегистрированных с помощью кражи личности. Признал вину и согласился сотрудничать со следствием.

Как выяснилось, среди его клиентов оказались россияне, обвиненные во вмешательстве в американские выборы.

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Константин Килимник, бывший заместитель директора российского филиала Международного республиканского института, бизнес-партнер Пола Манафорта.

8 июня 2018 года Килимнику было предъявлено обвинение в препятствовании правосудию и сговоре. Спецпрокурор Мюллер утверждает, что совместно с Манафортом он пытался оказать влияние на свидетелей по «российскому делу».

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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13 россиян и 3 российские компании в феврале 2018 года обвинены в сговоре против США с целью вмешательства в американские выборы. В список обвиняемых вошел бизнесмен и ресторатор Евгений Пригожин (на фото) и 12 сотрудников «Агентства интернет-исследований», финансируемого его компаниями Concord Management и Concord Catering.

По версии команды спецпрокурора Мюллера, сотрудники агентства вели работу в соцсетях, создавая фальшивые аккаунты граждан США, покупая политическую рекламу, организуя митинги.

РИА "Новости"
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12 предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ) в июле 2018 года обвинены в сговоре с целью вмешательства в выборы. По версии следствия, они стояли за кибератаками на ресурсы Демократической партии и распространением полученной информации.

В обвинении фигурируют имена предполагаемых хакеров, их должности в конкретных частях российской военной разведки, псевдонимы и другие подробности операции.

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