Дональда Трампа вновь обвинили в подконтрольности Москве
Основания для этого появились после признаний бывшего адвоката президента США.
Основания для этого появились после признаний бывшего адвоката президента США.
Бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн попросил суд в
В четверг, 29 ноября, господин Коэн без приглашения появился в суде Южного округа
В документах, переданных в суд в конце прошлой недели, адвокаты Майкла Коэна официально признали, что переговоры с потенциальными партнерами в Москве велись вплоть до конца июня 2016 года, а в числе адресатов обращений
Прежние ложные показания членам Конгресса объясняются тем, что господин Коэн, как «лояльный союзник и затем представитель “Клиента-1”, был вынужден так поступить, чтобы поддержать политический статус “Клиента-1”». Как считают эксперты, под именем «Клиент-1» и в обращении адвокатов, и в следственных документах команды Мюллера фигурирует Дональд Трамп.
Впрочем, сразу после признания Майкла Коэна во лжи президент США, в последние годы неоднократно заявлявший о том, что у него никогда не было никаких
В августе Майкл Коэн уже признал себя виновным в уклонении от налогов, банковском мошенничестве и нарушении законов о финансировании предвыборной кампании. Эти обвинения были связаны еще с одним расследованием в отношении Дональда Трампа, которое ведет прокуратура Южного округа
В документах, переданных в суд в конце прошлой недели, адвокаты Майкла Коэна особо подчеркнули, что их клиент дважды «добровольно» встречался с представителями прокуратуры Манхэттена и провел семь встреч со следователями из команды спецпрокурора Мюллера, отвечая на вопросы «в течение более 70 часов». Последний из таких допросов прошел на прошлой неделе. Отметили адвокаты Майкла Коэна и то, что их подзащитный, опять же «добровольно», встречался с сотрудниками офиса генерального прокурора штата
Кроме этого в своем обращении в суд адвокаты Майкла Коэна посчитали нужным упомянуть, что их клиент «передал в офис генерального прокурора штата
Конгрессмен Адам Шифф, которого называют наиболее вероятным председателем комитета по делам разведки в новом составе Палаты представителей, в воскресенье заявил в эфире ABC, что не считает проект строительства небоскреба в Москве «законным и классным».
В разговоре с корреспондентом «Ъ» летом прошлого года бывший координатор санкционной политики Госдепартамента США посол Дэниел Фрид подтвердил, что в первые дни после прихода в Белый дом члены новой администрации действительно рассматривали возможность отмены санкций в отношении Москвы. «На меня не оказывали давление, — сказал он.— Но у меня сложилось впечатление, что некоторые представители администрации Трампа, представители Белого дома, искали возможность отмены санкций в одностороннем порядке, без причин, которые я бы посчитал убедительными».
Возможный глава юридического комитета Конгресса Джеррольд Нэдлер, выступая в эфире NBC, заявил, что «президент лгал американским гражданам о своих
После уверенной победы на промежуточных выборах в ноябре демократы не раз заявляли о том, что сразу же после начала работы нового состава Конгресса собираются возобновить несколько расследований, связанных с бизнесом Дональда Трампа и возможным вмешательством России в избирательную кампанию 2016 года.
Кирилл Белянинов, Вашингтон
17 мая 2017 года спецпрокурором по делу о вмешательстве России в президентские выборы США был назначен Роберт Мюллер.
Роберт Свэн Мюллер III — выпускник Принстона, ветеран Вьетнама. Работал на высоких должностях в Минюсте США, был федеральным прокурором Сан-Франциско, с 2001 по 2013 год возглавлял ФБР.
Пол Манафорт, сотрудник, руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа (с марта по август 2016 года). В октябре 2017 и феврале 2018 года обвинен в преступном сговоре, несоблюдении американского закона об иностранных агентах, даче ложных показаний, сокрытии информации о счетах в иностранных банках, финансовых преступлениях (всего 37 оснований).
Все обвинения связаны с его работой в качестве политтехнолога на экс-президента Украины Виктора Януковича и «Партию регионов». Свою вину ни по одному из пунктов обвинения не признал, с октября 2017 года находится под домашним арестом.
Рик Гейтс, давний деловой партнер Пола Манафорта, сотрудник предвыборного штаба президента Трампа в 2016 году. Был обвинен в тех же преступлениях, что и Пол Манафорт, и помещен под домашний арест.
23 февраля 2018 года признал свою вину в даче ложных показаний и сговоре против США, согласился на сделку со следствием. В обмен следствие сняло с него ряд других обвинений (банковские махинации, уклонение от уплаты налогов).
Джордж Пападопулос, советник избирательной кампании Дональда Трампа по внешнеполитическим вопросам. Арестован в июле 2017 года, признал свою вину в даче ложных показаний ФБР о контактах с россиянами и согласился сотрудничать.
Согласно документам следствия, он пытался организовать встречу с российскими властями через неназванного лондонского профессора и женщину, которую считал родственницей президента Владимира Путина. Также рассказал австралийскому дипломату, что у русских есть «грязь» на Хиллари Клинтон в форме «тысяч электронных писем». По данным СМИ, эти данные послужили поводом для начала расследования против Дональда Трампа.
Майкл Флинн, советник президента Трампа по национальной безопасности (январь – февраль 2017 года). Покинул пост, когда СМИ уличили его в дезинформации относительно разговоров с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.
Как выяснилось, в декабре 2016 года, еще до вступления Дональда Трампа в должность, советник через российского посла просил Кремль не принимать ответных мер против санкций, введенных напоследок администрацией Барака Обамы. В декабре 2017 года после официального обвинения в даче ложных показаний признал вину и пошел на сделку со следствием.
Алекс ван дер Цваан, лондонский адвокат, зять совладельца «Альфа-Групп» Германа Хана. В феврале 2018 года признал себя виновным в даче ложных показаний комиссии Мюллера о своих связях с Риком Гейтсом, а также удалении электронной переписки, которая интересовала следствие.
Обвинение связано с его работой на Министерство юстиции Украины во времена президентства Януковича. В апреле 2018 года приговорен к 30 суткам тюремного заключения и штрафу в $20 тыс.
Ричард Пинедо, владелец онлайн сервиса Auction Essistance, продающего номера банковских счетов, зарегистрированных с помощью кражи личности. Признал вину и согласился сотрудничать со следствием.
Как выяснилось, среди его клиентов оказались россияне, обвиненные во вмешательстве в американские выборы.
Константин Килимник, бывший заместитель директора российского филиала Международного республиканского института, бизнес-партнер Пола Манафорта.
8 июня 2018 года Килимнику было предъявлено обвинение в препятствовании правосудию и сговоре. Спецпрокурор Мюллер утверждает, что совместно с Манафортом он пытался оказать влияние на свидетелей по «российскому делу».
13 россиян и 3 российские компании в феврале 2018 года обвинены в сговоре против США с целью вмешательства в американские выборы. В список обвиняемых вошел бизнесмен и ресторатор Евгений Пригожин (на фото) и 12 сотрудников «Агентства интернет-исследований», финансируемого его компаниями Concord Management и Concord Catering.
По версии команды спецпрокурора Мюллера, сотрудники агентства вели работу в соцсетях, создавая фальшивые аккаунты граждан США, покупая политическую рекламу, организуя митинги.
12 предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ) в июле 2018 года обвинены в сговоре с целью вмешательства в выборы. По версии следствия, они стояли за кибератаками на ресурсы Демократической партии и распространением полученной информации.
В обвинении фигурируют имена предполагаемых хакеров, их должности в конкретных частях российской военной разведки, псевдонимы и другие подробности операции.