Дональда Трампа вновь обвинили в подконтрольности Москве

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Бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн попросил суд в Нью-Йорке не приговаривать его к тюремному заключению, признавшись во лжи. Он рассказал, что переговоры о строительстве Trump Tower в Москве на самом деле велись до июня, а не до января 2016 года, то есть уже во время предвыборной кампании. Демократы в Конгрессе уже заявили, что такие показания экс-адвоката Дональда Трампа могут свидетельствовать о том, что Кремль «по-прежнему располагает инструментами влияния» на президента США.

Экс-адвокат Дональда Трампа и многолетний вице-президент Trump Organization Майкл Коэн предпринял попытку избежать тюрьмы, признавшись, что его прежние показания были ложными. После того как господин Коэн стал фигурантом дела о возможном вмешательстве Москвы в президентские выборы в США 2016 года, адвокаты требуются ему самому.

В четверг, 29 ноября, господин Коэн без приглашения появился в суде Южного округа Нью-Йорка и неожиданно признал себя виновным в даче ложных показаний членам Конгресса о планах по строительству небоскреба Trump Tower в Москве и своих переговорах об этом с российскими представителями. Поздно вечером в пятницу адвокатская команда Майкла Коэна передала в суд еще одно заявление, попросив не приговаривать его к тюремному заключению. По утверждению защиты, он полностью искупил свою вину, согласившись сотрудничать со следователями из команды спецпрокурора Роберта Мюллера, курирующего «российское дело».

Напомним, что, выступая в прошлом году на слушаниях в объединенном комитете Конгресса по разведке, Майкл Коэн заявил, что все попытки Trump Organization начать девелоперский проект в Москве были прекращены в январе 2016 года, задолго до номинации Дональда Трампа на пост президента США. По его словам, о планах строительства Trump Tower в России знали «лишь несколько человек».

В документах, переданных в суд в конце прошлой недели, адвокаты Майкла Коэна официально признали, что переговоры с потенциальными партнерами в Москве велись вплоть до конца июня 2016 года, а в числе адресатов обращений экс-адвоката и его деловых партнеров был пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и один из его помощников.

Сам Майкл Коэн теперь утверждает, что в ходе этих переговоров неизменно «следовал инструкциям», полученным от Дональда Трампа, и информировал его о ходе всех переговоров, включая обсуждение возможного проекта с Дмитрием Песковым.

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Прежние ложные показания членам Конгресса объясняются тем, что господин Коэн, как «лояльный союзник и затем представитель “Клиента-1”, был вынужден так поступить, чтобы поддержать политический статус “Клиента-1”». Как считают эксперты, под именем «Клиент-1» и в обращении адвокатов, и в следственных документах команды Мюллера фигурирует Дональд Трамп.

Впрочем, сразу после признания Майкла Коэна во лжи президент США, в последние годы неоднократно заявлявший о том, что у него никогда не было никаких бизнес-интересов в России, и сам признал, что был прекрасно осведомлен о переговорах о строительстве Trump Tower в Москве. Он написал об этом в Twitter, назвав план строительства Trump Tower в российской столице «очень законным и очень классным». «Я продолжал руководить своим бизнесом в то время, когда шла (президентская.— “Ъ”) кампания, — сообщил Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.— Тогда была большая вероятность того, что я не выиграю, и тогда мне пришлось бы вернуться в бизнес. Так почему я должен был потерять многочисленные возможности?».

Своего бывшего адвоката президент США назвал «слабым человеком», объяснив, что Майкл Коэн «лжет о проекте, о котором было известно всем», для того, чтобы смягчить возможное наказание для себя.

В августе Майкл Коэн уже признал себя виновным в уклонении от налогов, банковском мошенничестве и нарушении законов о финансировании предвыборной кампании. Эти обвинения были связаны еще с одним расследованием в отношении Дональда Трампа, которое ведет прокуратура Южного округа Нью-Йорка.

В документах, переданных в суд в конце прошлой недели, адвокаты Майкла Коэна особо подчеркнули, что их клиент дважды «добровольно» встречался с представителями прокуратуры Манхэттена и провел семь встреч со следователями из команды спецпрокурора Мюллера, отвечая на вопросы «в течение более 70 часов». Последний из таких допросов прошел на прошлой неделе. Отметили адвокаты Майкла Коэна и то, что их подзащитный, опять же «добровольно», встречался с сотрудниками офиса генерального прокурора штата Нью-Йорк, ведущего еще одно расследование — в отношении благотворительной организации Donald J. Trump Foundation. В числе возможных ответчиков в деле о финансовом мошенничестве и уклонении от уплаты налогов фигурируют сам Дональд Трамп, его сыновья Эрик и Дональд-младший, а также дочь Иванка.

Кроме этого в своем обращении в суд адвокаты Майкла Коэна посчитали нужным упомянуть, что их клиент «передал в офис генерального прокурора штата Нью-Йорк документы», относящиеся «к еще одному ведущемуся сейчас расследованию», не пояснив, о чем конкретно идет речь. Экс-адвокат президента США также встречался с представителями департамента налогов и финансов штата Нью-Йорк, расследующими обвинения в мошенничестве, выдвинутые против Дональда Трампа и созданного им учебного заведения Trump University.

Комментируя недавние заявления президента и согласие Майкла Коэна сотрудничать с командой спецпрокурора, демократы в Конгрессе заявили: «новая информация» может свидетельствовать о том, что Кремль «по-прежнему располагает инструментами влияния» на президента США.

Конгрессмен Адам Шифф, которого называют наиболее вероятным председателем комитета по делам разведки в новом составе Палаты представителей, в воскресенье заявил в эфире ABC, что не считает проект строительства небоскреба в Москве «законным и классным».

«Для того чтобы эта сделка состоялась, нужно было отменить санкции, введенные против российских государственных банков, — пояснил господин Шифф.— А это значит, что президент в случае своей победы или поражения надеялся заработать деньги в России и пробовал для этого заручиться поддержкой Кремля».

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В разговоре с корреспондентом «Ъ» летом прошлого года бывший координатор санкционной политики Госдепартамента США посол Дэниел Фрид подтвердил, что в первые дни после прихода в Белый дом члены новой администрации действительно рассматривали возможность отмены санкций в отношении Москвы. «На меня не оказывали давление, — сказал он.— Но у меня сложилось впечатление, что некоторые представители администрации Трампа, представители Белого дома, искали возможность отмены санкций в одностороннем порядке, без причин, которые я бы посчитал убедительными».

Возможный глава юридического комитета Конгресса Джеррольд Нэдлер, выступая в эфире NBC, заявил, что «президент лгал американским гражданам о своих бизнес-связях с Россией». «В Кремле знали, что он лжет, а это дало Кремлю возможность влиять на него, — сообщил конгрессмен.— Сейчас вопрос заключается только в том, сохранились ли эти инструменты влияния и знают ли в Кремле о других случаях, когда президент лгал».

После уверенной победы на промежуточных выборах в ноябре демократы не раз заявляли о том, что сразу же после начала работы нового состава Конгресса собираются возобновить несколько расследований, связанных с бизнесом Дональда Трампа и возможным вмешательством России в избирательную кампанию 2016 года.

Кирилл Белянинов, Вашингтон