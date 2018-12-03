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11:35 (мск), источник: РИА Новости

Смоленский губернатор требует отстранить от должности мэра Смоленска

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 дек — РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский сообщил в своем Twitter, что внес в городской совет инициативу об отстранении от должности мэра Смоленска Владимира Соваренко «за плохую работу».

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Источник: Пресс-служба администрации Смоленской области

«Доброе утро! В связи с плохой работой главы Смоленска и его администрации по ряду направлений, решениями судов о нецелевом расходовании бюджетных средств и на основании норм 131-ФЗ внес в Смоленский городской совет инициативу об отстранении главы города от занимаемой должности», — написал Островский.

На прошлой неделе администрация региона сообщила, что после приема граждан по личным вопросам Островский, выслушав многочисленные жалобы от жителей Смоленска на городские власти, заявил о необходимости отставки Соваренко. Работу главы города и его команды губернатор назвал «безобразной и отвратительной», а их отношение к людям «наплевательским».

РИА Новости пока не располагает комментарием главы Смоленска.

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