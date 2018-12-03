Смоленский губернатор требует отстранить от должности мэра Смоленска

«Доброе утро! В связи с плохой работой главы Смоленска и его администрации по ряду направлений, решениями судов о нецелевом расходовании бюджетных средств и на основании норм 131-ФЗ внес в Смоленский городской совет инициативу об отстранении главы города от занимаемой должности», — написал Островский.

На прошлой неделе администрация региона сообщила, что после приема граждан по личным вопросам Островский, выслушав многочисленные жалобы от жителей Смоленска на городские власти, заявил о необходимости отставки Соваренко. Работу главы города и его команды губернатор назвал «безобразной и отвратительной», а их отношение к людям «наплевательским».