Украина перебросит армейские подразделения к границе с Россией

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«Все возможности, которое дает военное положение органам власти, будут использованы для усиления охраны государственной границы с Российской Федерации и административной границы с АР Крым. Будут сокращены сроки боевого слаживания бригад, которые находятся в соответствующих лагерях,… пройдет передислокация соответствующих подразделений для усиления обороны границы, военные учения и в областях, где объявлено военное положение, будут проведены, и учебные сборы с резервом первой очереди», — сказал он, открывая форум «70 лет всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины» в понедельник в Киеве.

Президент отметил, что военное положение — это превентивная мера сроком на 30 дней, которая введена для предупреждения агрессии и минимизации ее последствий «ради защиты самого главного права — права человека на жизнь».

Порошенко выразил надежду, что Украина сможет ограничиться перечисленными мерами и продолжения военного положения не последует.

25 ноября недалеко от Керченского пролива в территориальных водах РФ российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. В связи с инцидентом в России возбуждено дело по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы). Были задержаны в общей сложности 24 украинских военных, из них трое ранены. Раненым оказали медпомощь. Все задержанные арестованы судом до 25 января 2019 года.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что инцидент в Керченском проливе — провокация киевских властей в преддверии президентских выборов на Украине. В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными.

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