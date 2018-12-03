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13:24 (мск), источник: Газета.Ру

Drive рассказал о запущенном секретном «спутнике-убийце» из России

Россия могла вывести на орбиту дополнительные спутник-убийцу, вместе с еще четырьмя запущенными объектами, пишет The Drive.

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Издание ссылается на информацию с сайта Space-Track.org, на котором аккумулируются данные в том числе американского военного Объединенного центра космических операций.

Российское министерство обороны на прошлой неделе сообщило, что с космодрома Плесецк был запущен блок «Бриз-КМ» ракеты-носителя легкого класса «Рокот», который должен был вывести на орбиту три новых военных спутника. Издание отмечает, что неизвестным пятым объектом, обнаруженным на сайте, может быть «спутник-инспектор».

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Пятый элемент указывается как «объект E». Задача спутников-инспекторов заключается в том, чтобы исследовать другие объекты в космосе. Однако издание отмечает, что такие спутники могут работать в качестве орбитальных шпионов или оружия.

Подобные спутники могут собирать разведданные о зарубежных спутниках или, вероятно, выводить их из строя или полностью уничтожать, говорится в материале. Они могут даже вмещать в себя собственные комплексы радиоэлектронной борьбы или другие системы, чтобы заглушать и выводить из строя цель.

Кроме того, маленький размер спутника может затруднить их отслеживание, особенно если данные объекты скроются за своей целью, или смешаются с космическим мусором, пишет The Drive.

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