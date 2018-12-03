Drive рассказал о запущенном секретном «спутнике-убийце» из России
Россия могла вывести на орбиту дополнительные
Россия могла вывести на орбиту дополнительные
Издание ссылается на информацию с сайта
Российское министерство обороны на прошлой неделе сообщило, что с космодрома Плесецк был запущен блок «Бриз-КМ»
Пятый элемент указывается как «объект E». Задача
Подобные спутники могут собирать разведданные о зарубежных спутниках или, вероятно, выводить их из строя или полностью уничтожать, говорится в материале. Они могут даже вмещать в себя собственные комплексы радиоэлектронной борьбы или другие системы, чтобы заглушать и выводить из строя цель.
Кроме того, маленький размер спутника может затруднить их отслеживание, особенно если данные объекты скроются за своей целью, или смешаются с космическим мусором, пишет The Drive.
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