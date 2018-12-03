Песков назвал абсурдом слова Порошенко о планах РФ захватить Мариуполь и Бердянск

Источник: РИА "Новости"

«Это абсолютно абсурдное заявление. Еще одна попытка каким-то образом спровоцировать напряженность», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, такие высказывания напрямую связаны с предстоящими президентскими выборами на Украине. «Понятно, что, скорее всего, такие попытки, к нашему сожалению, будут продолжаться по мере приближения выборов на Украине», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Касаясь утверждений Порошенко о стремлении Москвы захватить украинские территории, Песков подчеркнул: «Россия никогда ничего не захватывала и никакие коридоры никуда не прокладывала. Поэтому это абсолютно беспочвенное заявление и обвинение России в чем-то».

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Накануне, в интервью немецкому Funke Media Group Порошенко заявил, что ситуация с конфликтом в Донбассе зависит от России. «Все зависит от России — страны, которая ведет гибридную войну против Украины. Наша страна никогда не провоцировала никакой военной эскалации. Это не мы пришли без приглашения с танками и пулеметами, а русские. Это не Украина украла часть суверенной территории другого государства, а Россия», — сказал украинский президент.

Порошенко также заявил, что «Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск».

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