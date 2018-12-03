Порошенко внес в Раду законопроект о разрыве договора о дружбе с Россией

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Договор о дружбе, или «Большой договор», был подписан президентами России и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой 31 мая 1997 г. и ратифицирован парламентами обеих стран.

Согласно документу, отношения России и Украины основываются на принципах стратегического партнерства, нерушимости существующих границ и уважения территориальной целостности, стороны также взяли на себя взаимные обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. Документ был подписан сроком на 10 лет с последующей автоматической пролонгацией (если нет возражения сторон). В 2009 г. договор был продлен еще на 10 лет до 31 марта 2019 г.