Порошенко объяснил, почему военные корабли Украины направили через Керченский пролив

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

«И кто-то говорит, что мы должны были использовать другие пути, переправлять по суше военные корабли, что это означает, уважаемые политиканы? Предложить отдать Керченский пролив россиянам? Признать незаконной статус оккупации?» — сказал господин Порошенко во время форума в Киеве (цитата по УНН).

По словам Петра Порошенко, он «был вынужден задействовать превентивные меры и ввести военное положение в 10 областях страны». «Оно вводится только для расширения возможностей Вооруженных сил и всего сектора обороны и безопасности, включая Нацгвардию, чтобы противодействовать нарастающим угрозам», — заверил украинский президент.

25 ноября в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшихся в Азовское море. Три украинских моряка были ранены. Позднее экипажи были арестованы судом в Симферополе на два месяца.

30 ноября Украина запретила въезд на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Запрет был введен в рамках военного положения, объявленного на Украине после инцидента.