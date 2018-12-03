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22:00 (мск), источник: ТАСС

Режиссер Сокуров, политолог Шульман, адвокат Резник и еще 14 новых лиц пополнили СПЧ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Владимир Путин утвердил новый состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на сайте СПЧ.

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Источник: РИА "Новости"

«Утвердить прилагаемый состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека», — говорится в документе от 3 декабря.

Михаил Федотов сохранил пост председателя Совета. В соответствии с указом, СПЧ покинули 16 человек, 17 новых членов были включены в его состав, сейчас в Совете состоит 51 человек. Таким образом, состав СПЧ в соответствии с новым указом обновился на треть.

Среди новых участников Совета, в частности — режиссер Александр Сокуров, вице-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник и адвокат Шота Горгадзе, доцент РАНХиГС, политолог Екатерина Шульман, журналист издания Znak. com Екатерина Винокурова, обозреватель «МК» Ева Меркачева, главред «Литературной газеты» Максим Замшев и глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, координатор «Архнадзора» Константин Михайлов, директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов и др.

Перестали быть членами СПЧ, в частности, журналисты Станислав Кучер, Елена Масюк, Леонид Парфенов и Максим Шевченко, а также политик и публицист Ирина Хакамада, исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова, и др.

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