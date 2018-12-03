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15:02 (мск), источник: Интерфакс

Путин утвердил новый состав совета СПЧ

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин подписал указ о новом составе Совета при главе государства по правам человека, в него вошел 51 человек. Об этом сообщается в понедельник на сайте СПЧ.

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Источник: РИА "Новости"

«Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня подписал указ об утверждении состава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Состав СПЧ с сегодняшнего дня насчитывает 51 человека», — говорится в сообщении.

В указе, опубликованном на сайте Совета, отмечается, что председателем СПЧ остался Михаил Федотов, его заместителем — руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров.

Ответственным секретарем СПЧ вместо покинувшей совет Яны Лантратовой назначена руководитель московского отделения организации по защите прав женщин и детей «Ассоль» Ирина Киркора, ранее возглавлявшая комиссию СПЧ по социальным правам.

Среди новичков СПЧ — сооснователь движения «Архнадзор» Константин Михайлов, первый вице-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник, режиссер Александр Сокуров, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев, зампред ОНК Москвы Ева Меркачева, директор музея истории ГУЛАГа Роман Романов, глава СЖР Владимир Соловьев.

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