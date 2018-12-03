Путин утвердил новый состав совета СПЧ

«Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня подписал указ об утверждении состава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Состав СПЧ с сегодняшнего дня насчитывает 51 человека», — говорится в сообщении.
В указе, опубликованном на сайте Совета, отмечается, что председателем СПЧ остался Михаил Федотов, его заместителем — руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров.
Ответственным секретарем СПЧ вместо покинувшей совет Яны Лантратовой назначена руководитель московского отделения организации по защите прав женщин и детей «Ассоль» Ирина Киркора, ранее возглавлявшая комиссию СПЧ по социальным правам.
Среди новичков СПЧ — сооснователь движения «Архнадзор» Константин Михайлов, первый вице-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник, режиссер Александр Сокуров, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев, зампред ОНК Москвы Ева Меркачева, директор музея истории ГУЛАГа Роман Романов, глава СЖР Владимир Соловьев.