Трамп допустил переговоры с Россией и КНР по сдерживанию гонки вооружений
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter выразил уверенность в том, что в будущем США совместно с Россией и Китаем начнут переговоры по сдерживанию гонки вооружений.
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter выразил уверенность в том, что в будущем США совместно с Россией и Китаем начнут переговоры по сдерживанию гонки вооружений.
«Я уверен, что в
В августе Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете США на 2019 финансовый год объемом $716 млрд рублей.
2 декабря в ходе
«Мы не ставим
Путин и Трамп должны были провести встречу в рамках G20, однако незадолго до начала саммита американский президент отменил переговоры.