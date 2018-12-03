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17:33 (мск), источник: RNS

Трамп допустил переговоры с Россией и КНР по сдерживанию гонки вооружений

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter выразил уверенность в том, что в будущем США совместно с Россией и Китаем начнут переговоры по сдерживанию гонки вооружений.

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Источник: AP 2018

«Я уверен, что в какой-то момент в будущем председатель Си (Си Цзиньпин, председатель КНР. — RNS) и я, вместе с президентом России Путиным, начнем говорить о значительном сдерживании того, что стало крупной и неконтролируемой гонкой вооружений. США в этом году потратили $716 млрд (оборонный бюджет США. — RNS). Сумасшествие!», — написал Трамп.

В августе Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете США на 2019 финансовый год объемом $716 млрд рублей.

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2 декабря в ходе пресс-конференции в рамках визита в Буэнос-Айрес Владимир Путин сообщил, что не будет ставить предварительных условий перед следующей встречей с Трампом.

«Мы не ставим каких-то предварительных условий, потому что очень важны вопросы, которые мы должны обсудить и для нас, да и собственно говоря для оставшегося мира, потому что вопросы стратегической стабильности», — сказал Путин.

Путин и Трамп должны были провести встречу в рамках G20, однако незадолго до начала саммита американский президент отменил переговоры.

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