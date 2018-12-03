Спецслужбы Чехии заявили об активизации российской и китайской разведки в стране

«Размер российской дипломатической миссии и большое число работающих в ней лиц, связанных с российскими разведслужбами, увеличивает риск разглашения тайн граждан Чехии, а именно: политиков и госслужащих», — приводятся в публикациях выдержки из доклада.
Согласно докладу, для шпионажа Россия использует сайты, распространяющие дезинформацию, а также покупку чешских компаний российскими инвесторами.
Также в BIS указали на рост шпионажа со стороны КНР. По версии спецслужбы, Китай также при помощи Чехии намерен подорвать ЕС. Кроме этого, китайская разведка заинтересована в получении экономической и научной информации и в шпионаже за министерством обороны и МВД Чехии.
«Китай обладает практически неограниченным капиталом, который он может предложить иностранным компаниям в обмен на доступ к интеллектуальной собственности», — утверждается в докладе.