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17:50 (мск), источник: Интерфакс

Спецслужбы Чехии заявили об активизации российской и китайской разведки в стране

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU — Служба безопасности и информации (BIS) Чехии обнародовала в понедельник ежегодный доклад, в котором отмечается, что в 2017 году Россия и Китай усилили разведывательную деятельность на территории страны, сообщают западные СМИ.

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Источник: Reuters

«Размер российской дипломатической миссии и большое число работающих в ней лиц, связанных с российскими разведслужбами, увеличивает риск разглашения тайн граждан Чехии, а именно: политиков и госслужащих», — приводятся в публикациях выдержки из доклада.

Согласно докладу, для шпионажа Россия использует сайты, распространяющие дезинформацию, а также покупку чешских компаний российскими инвесторами.

По мнению чешских аналитиков, цель России — подорвать НАТО и ЕС за счет ослабления отдельных членов этих союзов.

Также в BIS указали на рост шпионажа со стороны КНР. По версии спецслужбы, Китай также при помощи Чехии намерен подорвать ЕС. Кроме этого, китайская разведка заинтересована в получении экономической и научной информации и в шпионаже за министерством обороны и МВД Чехии.

«Китай обладает практически неограниченным капиталом, который он может предложить иностранным компаниям в обмен на доступ к интеллектуальной собственности», — утверждается в докладе.

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